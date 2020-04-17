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Ülke genelinde yapılan Türkiye Huzur Uygulaması Sakarya'da havadan görüntülendi

İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunan 31 ilde bugün başlayan 15.00-24.00 saatleri arasında güvenlik güçleri tarafından denetim yapılacağını duyurması sonrasında Sakarya'da birçok nokta da denetimler başladı.

17.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:34
Ülke genelinde yapılan Türkiye Huzur Uygulaması Sakarya'da havadan görüntülendi
İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunan 31 ilde bugün başlayan 15.00-24.00 saatleri arasında güvenlik güçleri tarafından denetim yapılacağını duyurması sonrasında Sakarya 'da birçok nokta da denetimler başladı. Denetimin ilk saatleri ise havadan görüntülendi.

Dünya'da kürsel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunan 31 ilde bugün başlayan 15.00 - 24.00 saatleri arasında güvenlik güçleri tarafından denetim yapılacağını duyurması sonrasında Sakarya'da birçok nokta da denetimler başladı. Denetimlerde polis ekiplerinin araç sürücülerini uyararak, "Güneşli havaya aldanmayın, evlerinizden gerekli olmadıkça çıkmayın. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına lütfen uyun" uyarıları yapılırken denetimler ise havadan görüntülendi.

Öte yandan, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya denetim noktasında denetimleri yerinde inceleyerek araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Bu zorlu sürecin bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Türkiye Huzur Uygulaması kapsamında bizde Sakarya ili olarak uygulamalarımızı saat 15.00 itibari ile başlattık. Arkadaşlarımıza moral ve destek verebilmek amacıyla da bizzat kendimiz de sahaya indik. Bu uygulamanın amacı, saat 24.00'da sokağa çıkma yasağı başlayacak, bu yasak öncesinde sosyal mesafe kuralına aykırı bir durum teşkil edecek kalabalıklara müsaade etmemek. Özellikle arkadaşlarımız bunun üzerine yoğunlaştılar. Bu arada uygulamanın ilk aşaması olarak; market ve Pazar yerlerinin denetimi aynı zamanda trafikte seyreden araçların denetimini de sürdürmekteyiz. İnşallah bu sıkıntılı günler biran önce biter ve eski huzurlu günlerimize kavuşuruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Güncel
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