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Ülke genelindeki Narkotik uygulamalarında 2 bin 929 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ülke genelinde narkotik ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 bin 929 kişinin yakalandığını bildirdi.

04.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:45Ülke genelindeki Narkotik uygulamalarında 2 bin 929 kişi yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ülke genelinde narkotik ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 bin 929 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 52 ilde narkotik birimleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 7 günde 2 bin 929 zanlıyı yakaladı. Uygulamalar ekseninde 99 kilogram esrar, 65 kilogram eroin, 1 kilogram skunk, 3,5 kilogram bonzai, 21,5 kilogram metamfetamin, 43 bin 586 ecstasy, 35 adet tabanca ve tüfek ile uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 50 bin 350 TL para ele geçirildi. - ANKARA

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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