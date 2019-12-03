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Ülke gündemine oturmuştu, Bakanın talimatıyla hayallerine kavuştu

Sivas'ta yaşayan yüzde 97 bedensel engelli Devran Koçer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla hayali olan bilgisayara ve akülü aracına kavuştu.

03.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:13Ülke gündemine oturmuştu, Bakanın talimatıyla hayallerine kavuştu
'ta yaşayan yüzde 97 bedensel engelli Devran Koçer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla hayali olan bilgisayara ve akülü aracına kavuştu.

Sivas'ta öğretmen Sedat Bayiskit, bedensel engelli öğrencisine evinde eğitim verebilmek için haftanın 2 günü kendisine ait otomobili ile yakıt giderlerini kendisi karşılayarak 100 kilometre yol kat etmesi ile gündeme gelmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla Devran hayali olan, köyünde rahatça gezebileceği akülü aracına kavuştu. Karabalçık köyüne giden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Harun Tan ve Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, Devran'a Zümrüt'ün hediyelerini takdim etti. Ayrıca Sivas Valisi Salih Ayhan, Devran'a diz üstü bilgisayar hediye etti. - SİVAS

Değerli Taş, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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