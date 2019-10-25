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Ülke puanı sıralamasında Türkiye 11. sıraya geriledi! Şampiyonlar Ligi zora girdi

Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bu hafta evlerinde oynadıkları Avrupa maçlarını kaybetmesi ülke puanını olumsuz etkiledi. Süper Lig şampiyonunun doğrudan Devler Ligi'ne gidebilmesi için en az 10. sırada olması geren Türkiye şu an 11. sırada bulunuyor.

25.10.2019 10:05

Dün gece oynanan maçların ardından sıralama değişti. Bu tabloya göre Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayamayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'un da iç sahada Avrupa maçlarını kaybetmesi ülke puanını oldukça etkiledi. Bu hafta galibiyet alan tek ekip Medipol Başakşehir oldu.

Beşiktaş üst üste 4. Avrupa yenilgisini tadarken Trabzonspor 1 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım göndermek için ilk 10'da yer alması gereken Türkiye'nin sıralaması da değişti.

İŞTE ÜLKE PUAN DURUMLARI

1 - İSPANYA - 90.855

2 - İNGİLTERE - 79.605

3 - ALMANYA - 62.355

4 - İTALYA - 61.225

5 - FRANSA - 52.415

6 - PORTEKİZ - 44.849

7 - RUSYA - 43.883

8 - BELÇİKA - 35.500

9 - HOLLANDA - 33.350

10 - UKRAYNA - 32.500

11 - TÜRKİYE - 31.400

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Ülke puanı sıralamasında Türkiye 11. sıraya geriledi! Şampiyonlar Ligi zora girdi

Trabzonspor, Beşiktaş, Avrupa, Spor

YORUMLAR (3)
İLBER ORTAYLİ:Federasyonun basina adam gibi yöneticiler yerine amatörler geçerse olacagi budur. Demirören Besiktas''i batirdiktan sonra federasyonu da halletti. Simdiki yönetim ise adeta federasyona degil de Fenerbahçe''ye çalisiyor. Koskoca Galatasaray ise bir Fatih Terim''e mahkum olmus. Bu sekilde daha da geriye gidecegiz maalesef.
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KSK Lİ MESUT:Eeeee hakemlerle şampiyon olup avrupa ya gidersen. Kuyruğunu araya alıp dönersiniz böyle....
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ADDAS:Takım değiller ki zaten trdekiler gidip napcaklar ülkeyi rezil etmekten baska işe yaratmıyorlar oynadıkları futbolla
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