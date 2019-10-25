Ülke puanı sıralamasında Türkiye 11. sıraya geriledi! Şampiyonlar Ligi zora girdi

Dün gece oynanan maçların ardından sıralama değişti. Bu tabloya göre Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayamayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'un da iç sahada Avrupa maçlarını kaybetmesi ülke puanını oldukça etkiledi. Bu hafta galibiyet alan tek ekip Medipol Başakşehir oldu.

Beşiktaş üst üste 4. Avrupa yenilgisini tadarken Trabzonspor 1 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım göndermek için ilk 10'da yer alması gereken Türkiye'nin sıralaması da değişti.

İŞTE ÜLKE PUAN DURUMLARI

1 - İSPANYA - 90.855

2 - İNGİLTERE - 79.605

3 - ALMANYA - 62.355

4 - İTALYA - 61.225

5 - FRANSA - 52.415

6 - PORTEKİZ - 44.849

7 - RUSYA - 43.883

8 - BELÇİKA - 35.500

9 - HOLLANDA - 33.350

10 - UKRAYNA - 32.500

11 - TÜRKİYE - 31.400