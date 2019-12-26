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Ülke şokta: Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

Hindistan'da anne ve babaları tarafından boyunlarına kadar toprağa gömülen fiziksel engelli çocukların görüntüsü büyük tepki çekti.

26.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:32 Ülke şokta: Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

'da anne ve babaları tarafından boyunlarına kadar toprağa gömülen fiziksel engelli çocukların görüntüsü büyük tepki çekti.

Görüntüler Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Gulbarga şehrinde kaydedildi. Bölgede yaşayan ve batıl inançlara sahip bir grup ebeveyn, engelli çocuklarının halkalı güneş tutulması sırasında toprak altında olması halinde iyileşeceklerine inanarak onları boyunlarına kadar toprağa gömdü.Hint medyasının paylaştığı görüntülerde çocuklardan birinin ağladığı, annesinin onu sakinleştirmeye çalıştığı; arka tarafta gömülü olan 2 çocuğun ise şok içinde ailelerine baktığı görülüyor. Yerel medya, ailelerin bunu yapmaları halinde 'çocukların fiziksel engellerinden ya da hastalıklarından kurtulacaklarına inandıkları için' yaptıklarını duyurdu.

Görüntüler ülkede şok etkisi yarattı. Görüntülerle ilgili resmi makamlarca soruşturma başlatıldığı belirtilirken; videoyu izleyenler sosyal medyada olaya büyük tepki gösterdi.

Hindistan, - Bugün yaşanan ve özellikle Suudi Arabistan, Hindistan'ın, Endonezya ve Filipinler'de görülen 'halkalı Güneş Tutulması' kameralara da yansıdı. Birçok kişi o anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI

Dünya, Güneş ve Ay'ın aynı doğrultuya gelerek Ay'ın, Güneş'in önüne geçerek kısmen ya da tam olarak Güneş ışınlarının önünü kapatmasıyla meydana geliyor. Güneş tutulması duruma göre tam, parçalı, halkalı ve hibrit olmak üzere 4 şekilde gerçekleşiyor. 'Halkalı Güneş Tutulması', Ay'ın Güneş'in önüne geçerek, Güneş'ten daha küçük göründüğü durumlarda meydana gelen Güneş tutulmasına deniyor. Bugün gerçekleşen 'Halkalı Güneş Tutulması' özellikle Suudi Arabistan, Hindistan, Endonezya ve Filipinler'de daha iyi görüldü.



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Kaynak: DHA

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