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Ülke şokta! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Gulbarga şehrinde fiziksel engelli çocukları iyileşeceklerine inanarak boyunlarına kadar toprağa gömdüler. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

26.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:55

'da anne ve babaları tarafından boyunlarına kadar toprağa gömülen fiziksel engelli çocukların görüntüsü büyük tepki çekti.

BOYUNLARINA KADAR TOPRAĞA GÖMDÜLER

Görüntüler Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Gulbarga şehrinde kaydedildi. Bölgede yaşayan ve batıl inançlara sahip bir grup ebeveyn, engelli çocuklarının halkalı güneş tutulması sırasında toprak altında olması halinde iyileşeceklerine inanarak onları boyunlarına kadar toprağa gömdü.

ÇARESİZCE OLAN BİTENİ İZLEDİLER

Hint medyasının paylaştığı görüntülerde çocuklardan birinin ağladığı, annesinin onu sakinleştirmeye çalıştığı; arka tarafta gömülü olan 2 çocuğun ise şok içinde ailelerine baktığı görülüyor. Yerel medya, ailelerin bunu yapmaları halinde 'çocukların fiziksel engellerinden ya da hastalıklarından kurtulacaklarına inandıkları için' yaptıklarını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Görüntüler ülkede şok etkisi yarattı. Görüntülerle ilgili resmi makamlarca soruşturma başlatıldığı belirtilirken; videoyu izleyenler sosyal medyada olaya büyük tepki gösterdi.

Ülke şokta! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler

Hindistan, Anne, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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