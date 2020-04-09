Ülke ülke Covid-19 günleri Google dünyanın koronavirüs karnesini açıkladı

"Covid-19 Topluluk Hareketliliği" raporu, koronavirüs ile mücadele etmeyi amaçlayan uygulamalar sonrası değişen toplumsal hareketliliği gösteriyor.

ABD, salgına rağmen dışarı çıkmaya devam ediyor

Rapora göre, alışveriş ve eğlence alanlarını en az kullanan ülkeler, topluluk hareketliliğindeki yüzde 94'lük düşüş ile İspanya ve İtalya oldu. Salgın nedeniyle alışveriş ve eğlence alanlarına daha seyrek giden Türkiye 'nin topluluk hareketliliği yüzde 75 düştü. ABD ise topluluk hareketlerindeki yüzde 47'lik düşüş oranıyla alışveriş ve eğlence alanlarına görece daha çok gidiyor.

İspanya toplu taşıma kullanımına temkinli yaklaşıyor

Rapora göre, toplu taşıma kullanımını en aza indiren ülke, topluluk hareketliliğindeki yüzde 88 gerileme ile İspanya olurken, hareketlilik oranı yüzde 51 olarak açıklanan ABD pandemi günlerinde toplu taşımayı en yoğun kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'nin toplu taşıma kullanımındaki hareketlilik oranı ise yüzde 71.

İtalya'nın parklardaki hareketliliği yüzde 90 düştü

Bahar aylarını gelmesiyle park ve bahçelerde vakit geçirmek cazip gibi görünse de mevcut durum bu hevesi bir süre daha ertelemek gerektiğine işaret ediyor. Bu konuya en çok duyarlılık gösteren ülke, salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya oldu. Park alanlarındaki hareketliliği yüzde 90 oranında düşen İtalya'yı yüzde 89 ile İspanya ve yüzde 82 ile Fransa takip ediyor.

Hollanda uzaktan çalışmak yerine ofise gitmeyi tercih etti

İş yerlerindeki hareketlilik oranlarının da yer aldığı rapora göre, İspanya'nın işe gitme oranı yüzde 64 düştü. Türkiye'nin iş yerlerindeki hareketliliği yüzde 45 azalırken, Hollanda yüzde 35'lik hareketlilik oranıyla en fazla işe giden ülke olarak raporda yer aldı.

Markete ve eczaneye en az İtalya gidiyor

Karantinada market ve eczanelere gitmek kimi zaman zorunlu hale gelse de mümkün olduğunca az evden çıkmak riski minimuma indirmenin anahtarı durumunda. Bu konuda en temkinli ülke ise market ve eczane kullanımını yüzde 85 düşüren İtalya. Türkiye'nin market ve eczane kullanımında ise yüzde 39 azalma olduğu görülüyor.

#EvdeKal oranları da açıklandı

Rapora göre 16 Şubat-29 Mart tarihlerinde ev karantinasını ve izolasyonu en fazla uygulayan ülke, evde kalma oranı yüzde 24 artan İtalya oldu. İspanya'nın yüzde 22 ile ikamet edilen yerlerde kalma oranı yükselirken Türkiye'nin evde kalma oranı yüzde 17 yükseldi. Rapor hakkında görüşlerini bildiren Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, topluluk hareketleri raporunun Covid-19 ile ilgili sosyal mesafe uygulamasına verilen tepkileri anlamlandırmaya yardımcı olduğunu söyledi. Bülbül, Covid-19 ile mücadelede, Google Haritalar gibi servislerin, toplum sağlığını ilgilendiren yeni politikalar ve uygulamalar geliştirmede etkili olabildiğine de dikkat çekti.

Kaynak: Bültenler