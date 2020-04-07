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Ülkeler arası maske savaşı medeniyet maskelerini düşürdü

Dünya genelinde korona virüs ile mücadele devam ederken, Türkiye'de ücretsiz olarak dağıtılan maskeler için Avrupa ülkeleri ve ABD arasında maske savaşı yaşanıyor.

07.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:35
Ülkeler arası maske savaşı medeniyet maskelerini düşürdü
Dünya genelinde korona virüs ile mücadele devam ederken, Türkiye 'de ücretsiz olarak dağıtılan maskeler için Avrupa ülkeleri ve ABD arasında maske savaşı yaşanıyor.
Dünya çapında korona virüs ile mücadelede maske, dezenfektan ve koruyucu kıyafetler en temel ihtiyaç haline geldi. Ülke içerisindeki ihtiyaçları karşılamak için devletler arası maske edinme savaşı başladı. Çin tarafından ihraç edilen maskeleri almak için ülkeler birbirleriyle yarışıyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa 'nın Çin'den verdiği maske siparişinin Şangay Havaalanı'nda Fransa'ya ait uçağına yükleneceği sırada fiyatın 3 katı nakit vererek ABD tarafından alınması Fransa tarafından çok kötü karşılanmıştı. Ancak medeniyet ve saygı maskesinin düştüğü maske edinme savaşında Fransa'nın da mağdur taraf olduğu savunulmuyor.
Çin'den 2 milyardan fazla maske sipariş eden Fransa'nın İsveçli bir şirkete ait olan ve Fransa üzerinden transit İtalya ve İspanya'ya gönderilen 4 milyon maskeye el koyduğu öğrenildi. Diğer ülkelerde de durumun aynı olduğu gözlemlendi. İtalya'ya giden koruma kıyafetlerine Çekya el koyarken, Almanya da sipariş verdiği maskelerin Çin Havaalanı'nda bir anda kaybolduğunu açıkladı.
Sadece ülkeler değil, iller için aynı durum yaşandığı gözlemlendi. Fransa'da iller arası maske edinme yarışı sürerken vatandaşlar da bulmakta zorluk çektikleri maskeleri edinmek için kimi zaman karaborsaya yöneliyor, kimi zaman da hırsızlığa kadar yelteniyor.
Öte yandan İsveçli şirketin maskelerine el koyan Fransa'nın olayın medyaya taşınması üzerine İsveç'e maskeleri geri verme kararı aldığı öğrenildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Fransa, Güncel
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