Ülkelerde kişi başına kaç doktor ve hastane yatağı düşüyor? Türkiye kaçıncı sırada?
Hükümetler, koronavirüs salgınının daha da yayılmasının önüne geçmeye çalışırken sağlık kurumları da virüs bulaşan kişilerin tedavisine yoğunlaşmış durumda. Peki, dünyada hangi ülkede kişi başına kaç hastane yatağı düşüyor?
14.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:32
Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyaya giderek yayılıyor. Virüs tespit edilen vaka ve bunun yol açtığı ölümlerin sayısı hızla artıyor. Hükümetler salgının daha da yayılmasının önüne geçmeye çalışırken sağlık kurumları da virüs bulaşan kişilerin tedavisine yoğunlaşmış durumda.
Peki, dünyada hangi ülke kişi başına kaç hastane yatağı düşüyor?
Peki, dünyada hangi ülke kişi başına kaç hastane yatağı düşüyor?
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Dünya
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