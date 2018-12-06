Ülkeleri Farklı, Hedefleri Aynı...yabancı Uyruklu 5 Genç Türk Bayrağı İçin Dövüşmeye Hazırlanıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 13:21



06 Aralık 2018 Perşembe 13:21

Ülkeleri farklı, hedefleri aynı...Yabancı uyruklu 5 genç Türk Bayrağı için dövüşmeye hazırlanıyorİran, Irak ve Azerbaycanlı 5 genç Türkiye için dövüşecekMANİSA - Kendi geleceklerini inşa etmek için binlerce kilometrelik mesafedeki ülkelerinden Manisa'ya gelerek aynı spor salonu çatısı altında yolları kesişen 1'i kadın 5 yabancı uyruklu genç, Türk bayrağı için dövüşmeye hazırlanıyor. Ülkelerinden binlerce kilometre ötedeki Manisa'nın Şehzadeler ilçesine kimi okumak kimi de sığınmak için gelen yabancı uyruklu 5 genç, Türkiye için ringe çıkmaya hazırlanıyor. Yeni hayata adım attıkları Manisa'da, boks sporuna ilgi gösteren 3'ü İranlı, 5 yabancı uyruklu genç, Türk bayrağı için ter döküyor. Aynı salonun çatısı altında yolları kesişen İranlı Poohe Misagian (26), Ahmaddreza Kafi ve Danial Shabbazi (19), Iraklı Ahmed Ali ile Azerbaycanlı Teymur Alizade hedefleri doğrultusunda, antrenörleri eşliğinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yabancı uyruklu genç sporcular Türk bayrağını en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi. Manisa'ya 2 yıl önce modellik yapmak için ülkesi İran'dan gelen Poohe Misagian, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Misagian, "2 sene önce Türkiye'ye geldim. Burada yaşıyorum. Boks sporunu çok seviyorum. Burada boks sporuna başladım. Çok eğlenceli bir spor. Boks sporunu yapmaya ve başarılı olmaya çalışıyorum. Türk bayrağı altında dövüşerek, en iyi şekilde Türk Bayrağını dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu. Manisa'ya üniversite okumak için gelen Iraklı Ahmet Ali de "Boks sporunu çok seviyorum. Türkiye için maçlara çıkarak, Türk bayrağı için ter dökmek istiyorum" dedi. "Türk bayrağı altında dövüşmek için sabırsızlanıyorum" Ailesi ile birlikte Manisa'ya yerleşen Danial Shabbazi de Manisa'da üniversite okuyor. Shabbazi, Türk bayrağı altında dövüşmek için sabırsızlandığını dile getirerek şunları söyledi: "Türkiye çok güzel. Burada hocalarım eşliğinde boks sporunu çok iyi yapıyorum. Türk bayrağı altında dövüşmek için sabırsızlanıyorum." Azerbaycan'dan Manisa'ya 2 yıl önce üniversite okumak için gelen Teymur Alizade ise ülkesi Azerbaycan'da kick-boks yaptığını, Manisa'da boksa olan merakının arttığını dile getirdi. Alizade, "Buraya geldim. Boksa daha çok merakım arttı. Boks sporunu bir yıldır yapıyorum. Ringlere çıkmak istiyorum. Türk bayrağını en iyi şekilde en güzel yerlerde dalgalandırmayı hedefliyorum" diye konuştu. Boks antrenörü Yahya Arslan da sığınmacı sporcularının hedeflerine ulaşma noktasında ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Arslan, şöyle devam etti: "Federasyonumuz izin verdiği sürece sığınmacı sporcularımızı, Türkiye şampiyonalarında dövüştürmeyi planlıyoruz. Onun için burada çalışıyoruz. Türk sporcularımız gibi yabancı sporcularımızın da hedefleri var. Bu hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz."