Haberler» Dünya» Haber

Ülkelerin internet hızı sıralaması: Türkiye 102. basamağa geriledi, zirvede Tayvan var

Ülkelerin internet genişbant hızı üzerine yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, 207 ülke arasında internet hızı en yüksek 102. ülke oldu. Türkiye bu listede 2018 yılında 91 ve 2017'de 83. sıradaydı. Avrupa'da en hızlı internet ise İsveç'te bulunuyor. Onu Hollanda ve Norveç takip ediyor.

17.08.2019 08:48 Ülkelerin internet hızı sıralaması: Türkiye 102. basamağa geriledi, zirvede Tayvan var
Ülkelerin internet genişbant hızı üzerine yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, 207 ülke arasında internet hızı en yüksek 102. ülke oldu. Türkiye bu listede 2018 yılında 91 ve 2017'de 83. sıradaydı. Dünyada Tayvan birinci sırada yer alırken Avrupa'da en hızlı internet İsveç'te bulunuyor. Onu Danimarka ve Hollanda takip ediyor.

Teknoloji ve araştırma şirketi Cable, 2019 yılı dünya internet genişbant hızı sıralamasını yayımladı. 9 Mayıs 2018 ile 8 Mayıs 2019 tarihleri arası 12 aylık dönemde 207 ülkenin genişbant hızını araştıran Cable, ortalama hızın bir önceki seneye göre yüzde 20.65 oranında arttığını öne sürdü.
Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Avrupa, Tayvan, İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
09:59   Macron ve Putin G7 zirvesi öncesi Ukrayna, Suriye ve İran'ı görüşecek
09:59   Yargıtay Başkanı Cirit'ten barolara: Söylemleri çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun değil
09:56   Binlerce kişi, can güvenliği için İdlib'ten kaçıyor
09:48   Rusya'da cinnet getiren çocuk ailesini balta ile öldürdü
09:29   Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran tankeri denize açıldı
09:27   Hindistan'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 15 ölü, 35 yaralı
08:59   Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı