Ülkelerin yaptığı koronavirüs test sayısı açıklandı

İngiltere merkezli deneysel araştırma ve verileri sunan kurum Our World In Data, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) virüsü için ülkelerin yaptığı test sayılarını açıkladı. 17 Mart itibariyle paylaşılan verilerde, en çok testin Çin'in Guangdong bölgesinde yapıldığı görüldü.

Our World In Data kurumunun resmi internet sitesinde paylaşılan verilerde, testin önemi ve testlerin nasıl yapıldığı açıklandı. Kurum, testlerin önemine vurgu yaparak, pozitif sonuç alınması halinde virüs taşıdığı belirlenen hastanın ihtiyacı olan tıbbi yardımı almasının ve diğer kişilerin de enfekte olmasına engel olabileceğinin altını çizdi.

EN ÇOK TESTİN YAPILDIĞI ÜLKELER SIRALANDI

Sitede yayınlanan tabloda, en çok testin Çin'in Guangdong bölgesinde yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Sitedeki verilere göre, 320 bin kişi Çin'in Guangdong bölgesinde, 286 bin kişi Güney Kore'de, 148 bin kişi İtalya'da, 125 bin kişi Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 116 bin kişi Rusya'da, 50 bin kişi İngiltere'de, 41 bin kişi ABD'de, 38 bin kişi Kanada'da, 18 bin kişi Tayvan ve Norveç'te, 16 bin kişi Japonya'da, 14 bin kişi İsveç'te, 11 bin kişi Fransa'da test yaptırdı.

TÜRKİYE'DE 10 BİNDEN FAZLA TEST YAPILDI

TBMM'de koronavirüsle ilgili oturumda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın itibarıyla hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabiliyor olacağız. Bugüne kadar 10 bini aşkın test yaptık" ifadelerini kullandı.

'BAZI KİŞİLERE BİRDEN FAZLA TEST GEREKİYOR'

Our World In Data'daki açıklamaya göre, bazı kişilerde birden fazla kez koronavirüs testi yapılması gerekiyor. Sitedeki açıklamada bazı test sonuçlarının gerçeği yansıtmadığı bilgisi paylaşıldı. Bazı kişilerde yapılan testlerde negatif sonuç alınırken, testin tekrar yapılması durumunda pozitif sonuçlar çıkabildiği belirtildi. Testlerin başarısız olması ya da yanlış sonuç vermesinin nedenleri arasında, test edilen hastanın belirtilerinin henüz ortaya çıkmaması ve virüsün henüz etkilerini göstermemesi olabileceği açıklandı. Öte yandan, test kitlerinde meydan gelen problemlerin de sonuçların yanlış çıkmasına yol açabileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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