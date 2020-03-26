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Ülkelerine dönemediler, Karabük'te misafir edilecekler (2)

KARABÜK VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI Karabük Valiliği, Cezayir vatandaşlarının Necati Necati Efendi Yurdunda misafir edildiğini belirterek, şu açıklamada bulundu: "Cezayir hükümetinin uçuş izni vermemesi nedeniyle İstanbul Havalimanında bekleyen ve mağdur duruma düşen Cezayir vatandaşları, İsmail...

26.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:54
Ülkelerine dönemediler, Karabük'te misafir edilecekler (2)

KARABÜK VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Karabük Valiliği, Cezayir vatandaşlarının Necati Necati Efendi Yurdunda misafir edildiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:  "Cezayir hükümetinin uçuş izni vermemesi nedeniyle İstanbul Havalimanında bekleyen ve mağdur duruma düşen Cezayir vatandaşları, İsmail Necati Efendi Yurdunda barınmaları kararlaştırılmış ve Valiliğimizce, planlanan yurdumuz gelecek misafirlere uygun hale getirilmiştir. Bu şahıslar ülkemize turist olarak önceden gelmiş kişiler olup, bu şahısların ülkelerine en kısa zamanda dönebilmeleri için hükümetimizce en üst düzeyde görüşmeler yapılmaktadır. Havalimanında mahsur kalan Cezayir uyruklu şahıslar kısa bir süre ilimizde misafir edilecektir. Söz konusu kişiler, tamamen izole şekilde belirlenen yurda getirilerek hiçbir şekilde çıkışlarına müsaade edilmeyecek, gözlem süresi boyunca tüm sağlık kontrolleri burada gerçekleştirilecek olup gerekli izinler alınınca hemen ülkelerine gidişi sağlanacaktır."


Kaynak: DHA

Etiketler: Karabük Valiliği, Cezayir, Güncel

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