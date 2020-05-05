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Ülkelerine dönemeyen 3 Azeri gence valilik sahip çıktı

Ülkelerine dönemeyen 3 Azeri gence valilik sahip çıktıAZERBAYCAN'dan çalışmak için geldikleri Türkiye'de mahsur kalan ve paraları bittiği için geceyi cami avlusunda geçiren Anar Abasov, İlgar Ragiyev ve Temroz Hacıyev'e, ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey ile Iğdır Valiliği sahip çıktı.

05.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:31
Ülkelerine dönemeyen 3 Azeri gence valilik sahip çıktı
AZERBAYCAN'dan çalışmak için geldikleri Türkiye'de mahsur kalan ve paraları bittiği için geceyi cami avlusunda geçiren Anar Abasov, İlgar Ragiyev ve Temroz Hacıyev'e, ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey ile Iğdır Valiliği sahip çıktı. Valilik, 3 Azeri genci yurda yerleştirdi.
Anar Abasov, İlgar Ragiyev ve Temroz Hacıyev, çalışmak için Türkiye'ye geldi. 3 gençten ikisi Antalya'da, biri de İzmir'de çeşitli işlerde çalıştı. Koronavirüs salgını başlayınca da ülkelerine gitmek için izin belgeleriyle Iğdır'a geldi. Ancak sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle gençler Türkiye'de mahsur kaldı. Dilucu Gümrüğü'nden geçişlerine izin verilmeyen Anar Abasov, İlgar Ragiyev ve Temroz Hacıyev, Azerbaycan Konsolosluğu ile yaptıkları görüşmelerden de olumlu sonuç alamadı. Paraları olmadığı için geceyi, Sanayi Mahallesi'ndeki Sanayi Camii'nin avlusunda geçiren gençlere, Demirören Haber Ajansı'nın, 'Ülkelerine dönemeyen 3 Azeri genç, yardım bekliyor' başlıklı haberi üzerine, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, el uzattı. Gülbey, 3 genci otele yerleştirdi ve yemek ile barınma masraflarını karşıladı.
Iğdır Valiliği de harekete geçerek, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ait araçla otelden aldırdığı gençleri, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda yerleştirdi.
ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey ve Iğdır Valiliği'ne teşekkür eden Anar Abasov, "Türk ve Azeri kardeşliğine bir kez daha şahit olduk. Konsolosluk sahip çıkmayınca ilk geceyi cami avlusunda geçirdik. DHA'nın haberi üzerine önce ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, sonra da Iğdır Valiliği bize sahip çıktı. Herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Ülkelerine dönemeyen 3 Azeri gence valilik sahip çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Iğdır, Güncel, Haber

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