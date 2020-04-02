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Ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrencilere yardım

Sakarya'da öğrenim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrencilere gıda ve hijyen malzemeleri yardımı yapıldı.

02.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:50
Ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrencilere yardım
Sakarya 'da öğrenim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrencilere gıda ve hijyen malzemeleri yardımı yapıldı.
Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği, Sakarya'da öğrenim gören ve yeni tip koronavirüs salgının ardından ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrencileri tespit etti.
Ardından bu öğrencilere yönelik yardım kampanyası başlatan derneğin başkanı Bünyamin Göl, yaptığı açıklamada, ülkesine dönemeyen misafir öğrencilere gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldığını belirtti.
Gönüllülerin desteğiyle 90 öğrencinin evine ulaştıklarını aktaran Göl, "Ancak tespit ettiğimiz 200 öğrenci evi daha var. Evlerde kalan tüm misafir öğrencilere ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Göl, ailelerinden binlerce kilometre uzakta, bu sıkıntılı süreçte ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrencilere destek olmak isteyenlerin dernekleriyle iletişime geçerek ya da Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneğine "Yedirenk gıda-hijyen" açıklamasıyla bağış yapabileceğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrencilere yardım - Haberler

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