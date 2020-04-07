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Ülkelerine gidemeyen yabancı öğrenciler "Evde Kal" mesajı verdi

Ülkelerine gidemeyen yabancı öğrenciler "Evde Kal" mesajı verdi Nevşehir KYK yurtlarında kalan yabancı öğrenciler "Evde Kal" mesajı verdi Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde eğitimlerine devam eden yabancı öğrencileri Kredi Yurtlar Kurumu'nda...

07.04.2020 21:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:48
Ülkelerine gidemeyen yabancı öğrenciler "Evde Kal" mesajı verdi
Nevşehir KYK yurtlarında kalan yabancı öğrenciler "Evde Kal" mesajı verdi
NEVŞEHİR - Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde eğitimlerine devam eden yabancı öğrencileri Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaldıkları odalarında tüm Türkiye'ye "Evde kal" mesajı verdi.
Nevşehir'de öğrenimlerine devam eden korona virüs salgını sonrasında ülkelerine dönemeyen ve Kredi Yurtlar Kurumu Nevşehir İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlara kalan yabancı öğrenciler çektikleri video ile başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya "Evde kal" mesajı verdi.
Yabancı öğrencilerin çekmiş olduğu evde kal mesajı kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Ülkelerine gidemeyen yabancı öğrenciler ’Evde Kal’ mesajı verdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Nevşehir, Evde Kal, Genel
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