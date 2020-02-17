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"Ülkemaket modern diller yarışması" final başarısı

SANKO Okulları öğrencisi Efe Tahtacı, Irmak Okulları tarafından düzenlenen "Ülkemaket" isimli Modern Diller Yarışmasında ilk 15 öğrenci arasına kalarak finallere gitme hakkı kazandı.

17.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:04
SANKO Okulları öğrencisi Tahtacı, Irmak Okulları tarafından düzenlenen "Ülkemaket" isimli Modern Diller Yarışmasında ilk 15 öğrenci arasına kalarak finallere gitme hakkı kazandı.

genelinde 200 yarışmacının katıldığı ve öğrencilerin, öğrendikleri ikinci yabancı dilde (Almanca, İspanyolca ve Fransızca) farklı kültürler arasında bağlantı kurmalarını, yabancı dil bilgilerini kullanarak duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "Ülkemaket" Modern Diller Yarışması üç kategoride düzenlendi.

SANKO Okulları öğrencisi Efe Tahtacı, Almanca kategorisinde ilk 15'e kalarak büyük bir başarı sağladı.

28 Şubat tarihinde İstanbul Irmak Okullarında düzenlenecek Almanca kategorisi final yarışması, Goethe Enstitüsü yetkililerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

SANKO Okulları Yabancı Diller Direktörü Sultan Ulu, öğrencisini ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak finallerde başarılar diledi. - GAZİANTEP

Türkiye, EFE, Güncel

Kaynak: İHA

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