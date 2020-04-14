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"Ülkeme bağış yapacağım" diye yoldan geçen jandarmayı durduran minik Mehmet duygulandırdı

Malatya'da, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin, mahallesinden geçen jandarma aracını durdurup, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yapmak istediği anlar, ekiplerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

14.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:58
Malatya 'da, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin, mahallesinden geçen jandarma aracını durdurup, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yapmak istediği anlar, ekiplerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hekimhan ilçesi Taşoluk Mahallesi'nde oturan 6. sınıf öğrencisi Mehmet Durna, mahalleden geçen jandarma aracını durdurdu.
Jandarma personelinin, kendilerini niye durdurduğunu sorması üzerine Durna, "Koronavirüs nedeniyle ülkeme bağış yapacağım. Ben yardım etmeye geldim. Kendi ihtiyaçlarımı karşıladım." cevabını verdi.
Durna, üzerindeki 210 lirayı jandarma ekiplerine teslim etti.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de daha sonra çocuğun evine giderek çeşitli hediyeler verdi.
Jandarma ekibinin cep telefonuna yansıyan o anlar, izleyen herkesi duygulandırdı. ’Ülkeme bağış yapacağım’ diye yoldan geçen jandarmayı durduran minik Mehmet duygulandırdı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Hekimhan, Malatya, Güncel
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