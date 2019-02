Ülkemin, Huzurun ve Güvenin Yükseleceği 4,5 Yıl Olacak"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemin yükseleceği, huzurun ve güvenin yükseleceği 4,5 yıl olacak. Artık kimse Türkiye'nin içerisine elini sokamayacak." dedi.Ortahisar ilçesinde Atatürk Alanı'nda halka hitap eden Bakan Soylu, her dönemde Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlar olduğunu söyledi.Soylu, yaşanan her sıkıntılı dönemin ardından milletin, önünü kesmeye çalışanlara 50 gramlık oy pusulasıyla "Biz büyük Türk milletiyiz" diye haykırdığını dile getirdi.Türkiye'ye her zaman "patinaj yaptırmaya çalışanlar" olduğunun altını çizen Soylu, "Engellemeye çalıştıkları bütün büyük projeleri yaptık, çatlasınlar patlasınlar, şimdi çıldırıyorlar 'arabanızı, uçağınızı yapamazsınız'...Daha neler yapacağız neler, görecekler ve Türkiye'nin önünde saygıyla duracaklar." diye konuştu.Soylu, vatandaşlardan, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu için destek isteyerek, Trabzon'da büyük projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ve Türkiye'nin sorunlarına çare bulamayacağını savunan Soylu, "Ona sormak lazım, ömründe 3 tane koyunu gütmüş mü diye." dedi.Soylu, gelecek 4,5 yılda ekonominin yükseleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Ülkemin yükseleceği, huzurun ve güvenin yükseleceği 4,5 yıl olacak. Artık kimse Türkiye'nin içerisine elini sokamayacak. 50 gramlık oy pusulasıyla onlara öyle bir ders verin ki bir daha bu ülkeyle oynanmayacağını, bu feraset sahibi milletle oynanmayacağını bir defa daha görsünler."Mitinge AK Parti'nin Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım da katıldı.