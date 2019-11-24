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"Ülkemiz yıkılmaz bir kale, öğretmenler de temeli oluşturan mühendisler"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, "Ülkemiz yıkılmaz bir kale, sarsılmaz bir duvar gibi sapasağlam güçlü ve dimdik duruyorsa, temelini oluşturan o mühendis öğretmenin ta kendisidir" dedi.

24.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:06
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, "Ülkemiz yıkılmaz bir kale, sarsılmaz bir duvar gibi sapasağlam güçlü ve dimdik duruyorsa, temelini oluşturan o mühendis öğretmenin ta kendisidir" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

"HEPİMİZİN ANILARINDA ŞEFKATİNİ HİSSETTİĞİMİZ ÖĞRETMENLERİMİZ VARDIR"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyeti'nin bilim ve teknoloji alanında yükselmesi, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasının iyi bir eğitimle mümkün olacağına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Gelecek nesillere cesaret ve umut aşılayan, yavrularımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize ufuk çizgisi oluşturan en başlıca kişiler öğretmenlerdir. Öğretmen; eğitici ve öğretici olmasının yanı sıra iyi bir yol göstericidir. Bu özelliklerinden dolayı kutsal bir görevi ifa eden öğretmenlerimiz, Türk milletinin yeni zaferlere koşmasının temellerini atan kıymetli şahsiyetlerdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' sözünden anlaşıldığı gibi yarınlarımızın bilgili, kültürlü, donanımlı ve eğitimli bireyler olarak yetişmesinde en büyük pay sahibi öğretmenlerdir. Ülkemiz yıkılmaz bir kale, sarsılmaz bir duvar gibi sapasağlam güçlü ve dimdik duruyorsa, temelini oluşturan o mühendis öğretmenin ta kendisidir. Milli ve manevi değerlere bağlı; vatanına, bayrağına, milletine ve dinine sahip çıkan bir nesilden söz edebiliyorsak, şüphesiz ki öğretmenlerimizin gayret ve emekleri sayesindedir.

Hepimizin anılarında şefkatini, sıcaklığını ve ilgisini hissettiğimiz öğretmenlerimiz vardır. Bizlere kattıkları, öğrettikleri ve ışık oldukları için onlara ne kadar teşekkür etsek az. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere ulaşmasında fedakar ve cefakarca görev yapan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Böyle anlamlı bir günde Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hayatını kaybeden öğretmenlerimizi, Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın aziz hatıraları ile birlikte tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görevi başındaki öğretmenlerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."


- İstanbul

Volkan Yılmaz, Türkiye, Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

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