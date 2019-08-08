"Ülkemizde 4 bine yakın tıbbi bitki çeşitliliği var" - BOLU

Düzce
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Ülkemizin yaklaşık 4 bine yakın tıbbi bitki çeşitliliği var. Çinliler bunun peşinde. Özellikle fitoterapi alanında ve ilaç etken maddelerinin tıbbi bitkilerden oluşturulması alanında çok hararetli bir çalışma yürüyor." dedi.
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon ve Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı" kapsamında "sağlık" ve "çevre" alanlarında ihtisas üniversitesi seçilen Düzce Üniversitesi, Koru Sağlık Grubu ile "tıbbi ve aromatik bitki" yetiştiriciliği konusunda iş protokolü imzaladı.
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çakar ile Koru Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Biri arasında imzalanan protokol kapsamında, Düzce Üniversitesince toprak analizleriyle tesis alanında hangi bölgede, hangi bitkinin yetiştirileceği konusunda çalışmalar yürütülecek.
Ayrıca, Koru Otel'de Düzce Üniversitesinin ihtisaslaşma ürünlerinin sergileneceği ve satışının yapılacağı bir stant oluşturulacak, yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerle otel arazisi içinde "ekoturizm bahçesi" yapılacak.
Protokolle Düzce Üniversitesi ve Koru Sağlık Grubu hekimleriyle Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) alanında ürün geliştirme, dozajlama ve reçeteleme çalışmaları sonucunda GTT ürünlerinin kullanımına yönelik bir kitapçığın da hayata geçirilmesi amaçlanıyor.
"Türkiye tıbbi aromatik bitkiler açısından çok zengin"
Rektör Çakar, imzalanan protokolle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında tıbbi bitki yetiştiriciliği, geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapılması ve hayata geçirilmesiyle bu vesileyle sağlık turizm potansiyelinin Düzce ve Bolu
bölgesinde canlandırılmasının çok önemli olduğunu bildirdi.
Üniversitenin özellikle bu bölgenin kalkınmasına destek olmak amacıyla seçildiği için çevre illere de bu vizyonu yaymalı diye düşündüklerine vurgu yapan Çakar, bu konuda Koru Sağlık Grubunun kendilerine çok önemli bir ortak olduğunu söyledi.
Çakar, Türkiye'nin tıbbi aromatik bitkiler açısından çok zengin bir coğrafyada yer aldığını belirtti.
"Ülkemizin yaklaşık 4 bine yakın tıbbi bitki çeşitliliği var. Çinliler bunun peşinde. Özellikle fitoterapi alanında ve ilaç etken maddelerinin tıbbi bitkilerden oluşturulması alanında çok hararetli bir çalışma yürüyor." diyen Çakar, ülkedeki bu çeşitliliğin maalesef kayıtlara yansımadığının, bunlardan sadece 500-600 tanesinin kayıtlı tıbbi bitki olduğuna işaret etti.
"Tıbbi bitki üreticiliği 30 üreticinin gelir kapısı oldu"
Kendilerinin bölgede tıbbi bitki yetiştiriciliğini bir gelir kaynağı olarak canlandırdıklarını anlatan Çakar, şöyle konuştu:
"Fide temininden yetiştirilmesine, kurutulmasından paketlenmesine kadar bütün üreticilere mihmandarlık ediyoruz. Şu anda Düzce'de 30 kadar üreticinin gelir kapısı olmaya başladı. Bolu'da da bunu canlandırabilirsek ilgi alanı oluşturabilirsek, hele ki fındık altlarında, kullanılmayan köy arazilerinde bu Bolu'da da rahatlıkla yapılabilir. İklim son derece uygun. Biz toprak analizlerinden en son kurutulup paketlenmesine ve alıcı ile satıcının buluşturulmasına varıncaya kadar her aşamada yol arkadaşlığı yapıyoruz üreticilere."
Çakar, bölgede yetişen endemik türlerin bazı sağlık destek alanlarında özellikle üreme sağlığı konusunda çok önemli etkilere sahip olduğunu deney hayvanları üzerinde test ettiklerini aktararak, üniversite bünyesinde Türkiye'nin en büyük geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezini açmaya hazırlandıklarını sözlerine ekledi.