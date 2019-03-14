Kaynak: AA

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezince "Dünyada Böbrek Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.Hastanenin başhekimlik binası toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, böbrek nakli olan hastalar, yakınları ve organ nakli çalışanları bir araya geldi.Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü Uzmanı Doktor Semih Gül, burada yaptığı konuşmada, böbreklerin zehirli maddeleri vücuttan uzaklaştırdığını, sıvı, asit dengesi ve kan basıncını düzenlediğinin söyledi.Böbreklerin çalışmaması durumunda kişide halsizlik, mide bulantısı ve iştahsızlık gibi şikayetlerin ortaya çıktığını aktaran Gül, "Vücudumuzda sıvı toplanması, el ve ayakta şişme, nefes almakta zorluk çekme sorunları yaşanırken, kontrol edilemeyen yüksek tansiyon ve kansızlıkla devam eder." dedi."Böbrek hastası olduğunu bilmek bir nimettir"Herhangi bir sebeple idrarda protein kaçağının olması, idrarda hemotolinin bulunması ve ultrason ile görüntülemede böbrekte şekil bozukluğunun ortaya çıkmasının kronik böbrek yetmezliği olarak kabul edildiğini belirten Gül, "Ülkemizde 7,5 milyon kadar böbrek hastası var. 7,5 milyon böbrek hastasının sadece yüzde 5'i kendisinin böbrek hastası olduğunu biliyor. Böbrek hastası olduğunu bilmek bir nimettir çünkü tedavi için bir şansınız oluyor." diye konuştu.Sağlık Bakanlığının bu konu üzerinde ciddi çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Gül, bunun için kontrol programları ile farkındalık yaratılmaya çalışıldığı ifade etti.