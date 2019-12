Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(ABD Senatosunun 'soykırım' kararı) Ülkemize ve milletimize karşı kabul edilmesi imkansız iddialar söz konusu" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 'Pilot Bröve ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende, eğitimi birincilikle tamamlayan Hava Pilot Yüzbaşı Kadir Engin Işık, mezunlar adına konuştuktan sonra yaş kütüğe uçak maketi çaktı. Burada bir konuşma yapan Bakan Akar, Türkiye'nin ve Türk milletinin birliği, bütünlüğüne yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için sürekli çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin güneyinde bir terör koridorunun oluşturulmasına yönelik girişimleri ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını belirten Bakan Akar, "Söz konusu terör koridoru tahrip edildi. Herhangi bir şekilde kullanılamaz hale getirildi. Buradaki faaliyetlerimiz sırasında hem ABD hem Rusya ile mutabakat yapıldı. Bu mutabakatlarda bazı aksayan yönler var. Bu aksaklıkları gidermek için hem ABD hem Rusya ile yoğun bir şekilde görüşmeler yapmak suretiyle söz konusu mutabakatların yürümesi, ülkemizin güneyinde barış koridoru tesisi için her türlü çalışmayı da birlikte sürdürüyoruz. Biz olabildiğince tahammül ve sabırla davranmakla birlikte herhangi bir şekilde oradaki unsurlarımıza, hak ve menfaatlerimize karşı yapılacak girişimlere karşı da meşru müdafaa hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Libya ile yapılan mutabakat konusuna değinen Bakan Akar, "Biz egemen devletler olarak milletimizin deniz hak, alaka ve menfaatleri, hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar üçüncü ülkeler için bir tehdit değil, üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna taciz ve tecavüz değil. Biz sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyor, kolluyoruz" aktarımında bulundu.

"BİZ NATO İLE ALAKALI TÜM FAALİYETLERDE HER TÜRLÜ SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRDİK"

NATO - Türkiye ilişkilerinden bahseden Bakan Akar, "Bazı NATO üyesi ülkeler ittifaka yaraşır olmayan bazı tutum ve davranış içinde olsalar dahi biz NATO ile alakalı tüm faaliyetlerde her türlü sorumluluğumuzu yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Unutulmasın ki; Türkiye'nin sınırı aynı zamanda NATO'nun sınırıdır. Biz sadece ülkemizi korumuyoruz aynı zamanda bir anlamda NATO'yu da koruyup kolluyoruz" şeklinde konuştu.

ABD Senatosu tarafından 1915 Ermeni olaylarının "soykırım" olarak tanınması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve milletimize karşı kabul edilmesi imkansız iddialar söz konusu, bunlardan biri 1915 soykırım iddiası. Böyle bir şey yok. Bu bir siyasi mesele değil. Bu tamamen tarihi bir konu. Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya bir takım iddialarda bulunması son derece temelsizdir. Bunların da mutlaka düzeltileceğine, mutlaka anlaşılacağına inanıyoruz. Biz bu kararı alanlardan bizim arşivlerimize değil gerekirse kendi arşivlerine de bakmalarını istiyoruz. Bir örnek olarak, ABD Milli Arşivlerinde General Harbord'un 1919'da hazırladığı raporlar var, hem de iddia edilen olaylardan 4 sene sonra yapılan teferruatlı bir inceleme, onlarda da çok açık ve net bir şekilde görülecektir ki burada elde edilen gerçekler hiçbir şekilde Ermeni iddialarını desteklememektedir. Dolayısıyla bu işin çözümü arşivler, raporlardır. İster Amerikan ister Türk ister başka ülkelerin arşivlerine bakın, tarihi tertemiz, utanılacak hiçbir şeyi olmayan bu asil milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen sözde terör koridorunu ortadan kaldırmak için icra edilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve Barış Pınarı Harekatlarında pilotların sağladığı desteğe dikkat çekip mezun pilotlara seslenerek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlere güvendiğimizi bilmenizi istiyorum" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ise konuşmasında, Türk Hava Kuvvetleri'nin Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de milli menfaatleri korumaya devam ettiğini, sınır ötesi operasyonlarda kendilerine tahsis edilen hedeflerin yüksek isabet oranıyla etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Türk Hava Kuvvetleri halihazırda teröristle mücadele harekatında zamana duyarlı hedefleme ve dinamik hedefleme gibi ileri seviyede eğitim koordinasyon ve teknolojilerin kullanılmasını gerektiren harekat görevlerini başarıyla icra ederek, ülke savunmasında üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Yoğun ve zorlu pilotaj eğitimin ardından 56'sı Türk, ikisi Pakistan Hava Kuvvetlerinden 58 pilot brövelerini takmaya hak kazandı. Dereceye girenlerin bröveleri, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ve Vali Erol Ayyıldız tarafından verildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA