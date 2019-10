"Ülkemize yaşatılanlar Avrupa'da yaşansaydı haritaları değişirdi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Son 8-9 yılda ülkemize yaşatılan hadiseler, herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşansaydı, Avrupa'nın haritası çoktan değişirdi. Batıdan doğuya göç dalgalarını görebilirdik. Ülkemiz, hamd olsun ekonomisiyle, kültürüyle, sosyal yaşamıyla, kaliteli eğitim hayatıyla kendi coğrafyasında adeta bir huzur adasıdır." dedi.Kurum, Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.Kurum, burada yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın kaderinin, kan ve gözyaşı olmadığını belirten Kurum, şöyle konuştu:"Bizim kaderimiz yüzlerce yıl boyunca yeryüzünde barışı, iyiyi, güzeli, vicdanı ve adaleti yaşatmış olmaktır. Şanlı ceddimiz gittiği her yerde zalimlerin zulmüne son vermiş, mazlumlara yaşanabilir beldeler, barış dolu memleketler kurmuştur. Bizim ordumuz 'cehennemi yaşatırız' tehditlerine kulak asmamış 'barış pınarları aksın' hedefiyle 'cennet gibi bir dünyayı' vaat ederek yol yürümüş ve bunu başarmıştır. Dünya gaflete düşmemelidir. Dünya bizim güçlü, iradeli, basiret ve feraset sahibi bir devlet olduğumuzu anlamalıdır."Kurum, Türk ordusunun artık çok daha güçlü olduğuna dikkati çekerek, "Bugün İHA'ları, SİHA'ları, milli tank ve helikopterleri, milli savaş gemileri, üstün istihbarat kabiliyeti ve Mehmetçikleriyle ordumuz, çok daha güçlüdür. Dünya bilsin ki, bizler ne dün ne de bugün kapalı kapılar ardında plan kurmadık, kurmayız. Biz bütün tezlerimizi, hiçbir gizli ajandamız olmadan açık açık dünyaya ilan ederiz ve ettik. Güney sınırımızda bir terör koridoru istemiyoruz. Bedeli ne olursa olsun buna mani olacağız. Aziz milletimizi ve vatan topraklarımızı korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.NEÜ'nün 9 yılda ülkenin akademik hayatına önemli katkılar yaptığını dile getiren Kurum, "Üniversitemiz, nitelikli eğitim kadrosuyla tıp, havacılık ve uzay bilimleri ile sosyal bilimlerin tüm alanlarında verdiği eğitimle öne çıkıyor. Yine üniversitemiz eğitimdeki başarısını, sunduğu sosyal imkanlarıyla da en yüksek seviyeye çıkararak gösteriyor." diye konuştu."Anadolu coğrafyasının bin yıllık sakinleriyiz"Bilgiyi kesintisiz üretmenin önemine vurgu yapan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün dünyada her sene 3 milyon akademik makale yayımlanıyor. Dünya nüfusunun yüzde 23'ü Müslüman ama bilimsel yayınlardaki payımız maalesef yüzde 6,7 seviyesinde. Halbuki bizler 'İlim Çin'de de olsa alınız' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Dünyanın ilk eğitim merkezlerinin kurulduğu, medeniyetin dünyaya yayılmaya başladığı, Anadolu coğrafyasının bin yıllık sakinleriyiz. Hukuktan dini ilimlere, tıptan uzay bilimlerine hemen her alanda en üstün başarılar, insanlık alemine buradan, Anadolu'dan yayıldı. İnsanlığı ve özellikle karanlık çağı yaşayan Avrupa'yı Yeni Çağ'a, Orta Çağ İslam Medeniyeti'nin ve Anadolu'nun ilmi çalışmaları taşımıştır."Bakan Kurum, Türkiye olarak dünyanın en zor coğrafyasında bulunduklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Son birkaç yıl içinde coğrafyamızda bulunan koca koca ülkeler çözülmekle karşı karşıya kaldılar. O ülkelerin vatandaşları maalesef, üzülerek söylüyorum yaşamlarını terör, kan, gözyaşı, şiddet ve göçün refakatinde sürdürüyor. Bu manzara karşısında, bu coğrafyada güçlü ve dirayetli bir devlet olarak ayakta kalmak hakikaten çoğu devletin başaramayacağı bir şeydir. Son 8-9 yılda ülkemize yaşatılan hadiseler, herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşansaydı, Avrupa'nın haritası çoktan değişirdi. Batıdan doğuya göç dalgalarını görebilirdik. Ülkemiz, hamd olsun ekonomisiyle, kültürüyle, sosyal yaşamıyla, kaliteli eğitim hayatıyla kendi coğrafyasında adeta bir huzur adasıdır."AK Parti hükümetlerinin 18 yılda ülkede önemli hizmetlerde bulunduğuna dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:"18 yıl önce, ülkemiz maalesef eğitim alanında sorun yumakları içerisindeydi, içimizi acıtan adaletsizlikler yaşanmaktaydı. Başörtüsü yüzünden okullara alınmayan, imkansızlıklar nedeniyle okullara gidemeyen ve farklı nedenlerle okuyamayan evlatlarımız vardı. Üniversite sınavında yaşanan katsayı adaletsizliğini tamamen ortadan kaldırdık. Tüm bu sorunları hamd olsun aştık. Eğitime harcanan bütçeyi 10 milyar liradan, 16 kat artırarak 161 milyar liraya çıkardık. Üniversite sayısını 76'dan 207'ye, öğretim elemanı sayısını 70 binden 168 bine, öğrenci sayısını 1,6 milyondan 8 milyona yükselttik. Yurtlarımızın yatak kapasitesini 677 bine çıkarttık ve bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 865 bine kadar yükselteceğiz.""Birçok çevre yatırımını tamamlamış bulunuyoruz"Bugüne kadar Konya 'ya 51 milyar liralık yatırım yaptıkları bilgisini veren Kurum, şunları ifade etti:"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Projesi'nin yaygınlaştırılması, katı atık depolama, atık su arıtma tesisleri, çöp toplama araçları, sokak sağlıklaştırma projeleri, bisiklet yolu ve millet bahçeleri olmak üzere, birçok çevre yatırımını tamamlamış bulunuyoruz. Ankara'dan başlamak üzere Mogan Gölü, Tuz Gölü, Aksaray, Konya rotasını kapsayan Bisiklet Yolu Ağı için, master plan çalışmalarımızı başlattık. Artık Konya'da öğrenim gören kardeşlerimiz bu bisiklet yollarında gönüllerince bisiklet sürebilecek, şehri boydan boya bisikletleriyle geçebilecek, bize de dua edecekler."Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.