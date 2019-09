"Ülkemizi sonsuza kadar yaşatacak her türlü tedbiri alacağız"

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, "İnşallah hep birlikte ülkemizin güvenliğini sonsuza kadar sürdürecek mücadelemize en üst düzeyde devam edeceğiz. Ülkemizi ve milletimizi sonsuza kadar yaşatacak her türlü tedbiri alacağız." dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı iken 3. Ordu Komutanlığı görevine getirilen Korgeneral Şeref Öngay, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.Korgeneral Öngay, ziyarette yaptığı açıklamada, göreve başladıktan sonraki ilk ziyaretini Erzurum'a yaptığını, bunun bilinçli bir tercih olduğunu belirtti.Anadolu'nun kilidi olarak da tanımlanan bu kadim şehirde bulunmanın ve daha önce burada görev yapmanın kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Öngay, şöyle konuştu:"Burada aynı zamanda iki yılımı geçirmiştim, çok güzel anılarım da var. Dolayısıyla hem onları tazeleyip hem eski dostların bir kısmını göreyim, en çok da kolordumuzda yürüttüğümüz faaliyetleri gözden geçirelim istedik. İnşallah hep birlikte ülkemizin güvenliğini sonsuza kadar sürdürecek mücadelemize en üst düzeyde devam edeceğiz. Ülkemizi ve milletimizi sonsuza kadar yaşatacak her türlü tedbiri alacağız."Vali Okay Memiş ise Öngay'ın daha önce 9. Kolordu Komutanı olarak görev yaptığını anımsatıp kendisinin Erzurum'da tanınıp sevildiğini aktararak, şunları kaydetti:"Erzurum'da emekleriniz var. Yeni atandınız ve kısa süre içindeki Erzurum ziyaretinizden dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Burada uyumlu bir çalışma ortamı içerisindeyiz. Özellikle göçmen hareketliliği konusunda ciddi yoğunluğumuz var. Neredeyse kolluk kuvvetlerimiz olarak asayişle ilgili görevlerimizi bıraktık bu işe yoğunlaştık."Memiş, ziyaretin ardından Öngay'a çeşitli hediyeler armağan etti.