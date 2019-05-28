"Ülkemizin bağımsızlığını terörist gruplar tehdit ediyor" - BİŞKEK

Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Sooronbay Ceenbekov, çeşitli güçlerin devletin ve sınır muhafızlarının irade gücünü test etmeye çalıştığını belirterek, "Ülkemizin bağımsızlığını ve devletimizin sınırlarını ordular değil, aşırıcı terörist gruplar tehdit ediyor." dedi.
Ceenbekov, Kırgızistan Sınır Muhafız Teşkilatının kuruluşunun 20. yıl dönümü ve Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerinin 27. kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama törenine katıldı.
Ana vatanın korunan sınırlarla başladığını dile getiren Ceenbekov, Orta Asya
ve dünyadaki güvenlik sorunu hakkında, "Çeşitli yıkıcı güçler, devletimizin ve sınır muhafızlarının irade gücünü test etmeye çalışıyor. Ülkemizin bağımsızlığını ve devletimizin sınırlarını ordular değil, aşırıcı terörist gruplar tehdit ediyor." ifadesini kullandı.
Ceenbekov, Orta Asya'daki durumu "dinamik", dünyadaki durumu ise "istikrarsız ve gergin" olarak değerlendirerek, "Dünyanın birçok yerinde, acı çeken ve temel haklarından mahrum bırakılan çok sayıda mülteci var. Dünya uluslararası terörizm ve aşırıcılıkla ciddi şekilde mücadele ediyor. Kırgızistan'ın, Birleşmiş Milletler
, Şanhgay İşbirliği Örgütü ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünde de yer alması, devletin çeşitli tehditleri ortadan kaldırma potansiyelini artırıyor." diye konuştu.
Ceenbekov, Kırgızistan'ın Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayan partner ülkelere, uluslararası kuruluşlara, Rusya
, Çin
ve Avrupa Birliği
'ne teşekkür etti.
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Kaynak: AA