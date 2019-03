Ülkemizin E-ticaret Konusundaki Hızlı İvmesinin Farkındayız"

Kaynak: AA

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak , "Son 5 yılda ülkemizin elektronik ticaret konusundaki hızlı ivmesinin farkındayız, ülkemizdeki e-ticaret yüzde 30'lar seviyesinde bir büyümeye sahip." dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye tarafından düzenlenen "Dijital Çağda Türkiye İçin Fırsatlar: Kamu Politikaları, İnovasyon ve Büyüme" konferansı, İstanbul 'da gerçekleştirildi.Etkinlikte konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, dijitalleşen dünyada Türkiye'nin bir miktar zaman kaybı olsa da, yapılan çalışmalarla bunun kapatılabileceğini dile getirdi.Dijital teknolojilerin süratle yaygınlaştığına işaret eden Torlak, dijital çağın beraberinde getirdiği sonuçları tahmin etmekte insan zihninin zorlandığı bir dönemin yaşandığına dikkati çekti.Torlak, bundan 20 sene öncenin 300 binlik, 500 binlik istihdam sağlayan dünya devlerinin yerini onların cirolarının ya da aktif büyüklüklerinin kat kat fazlasına sahip ancak üç bin, beş bin, belki de daha az sayıları istihdam eden şirketlerin aldığını kaydetti.Ömer Torlak, "Dolayısıyla, birileri iş yapma biçiminin farklılaşmasından dolayı işsiz kalmaya devam ederken, bir tarafta da dijital ekonominin beraberinde getirdiği çok yeni işler ortaya çıkıyor. Gelişmiş ekonomiler bugün işsizlik ücretini değil, sade vatandaşın ya da nitelikleri çok fazla gelişme imkanı kalmayan vatandaşlarının, vatandaşlık gelirlerini nasıl sağlayacağını tartışıyor." diye konuştu."Ürün ve insanlar sınır tanımadan dünyanın her yerine ulaşabiliyor"Prof. Dr. Ömer Torlak, bilgi toplumunun yakalanması gerektiğini, genç nüfusun Türkiye için avantaj olduğunu dile getirerek, yaşanan gelişmelerin ekonomik faaliyetlerin DNA'sını da değiştirdiğini kaydetti.Ürün ve insanlar sınır tanımadan dünyanın her yerine ulaşabildiğine dikkati çeken Torlak, şu değerlendirmelerde bulundu:"Öyle mobil hale geldik ki, herhangi bir yerde bir bilgisayara bağlı şekilde hareket etmemiz de artık zorunlu değil. İş yapma tarzlarını farklılaştıran, hem rekabeti hem de rekabet ihlalini ortaya çıkarabilen yapay zekayı, nesnelerin internetini konuşuyoruz. Bugün dünyanın her yerinde tüm rekabet otoriteleri bu konuları konuşuyor. Bu ev ödevini biz de çok iyi çalışmaya gayret ediyoruz.Son 5 yılda ülkemizin elektronik ticaret konusundaki hızlı ivmesinin farkındayız, ülkemizdeki e-ticaret yüzde 30'lar seviyesinde bir büyümeye sahip. Amazon 'un Almanya 'daki e-ticaretten aldığı pay, geçen yıl yüzde 25, toplam ticaretten aldığı pay da yüzde 14'tü. Bu rakam ilgimi çekmişti. Amazon Türkiye'de ticarete başladı, Alibaba 'nın girişimleri devam ediyor. Bunlar, Türk girişimcilerimizin, KOBİ'lerimizin şu an ulaşamayacakları pazarlara erişebilmesi için önemli platformlar. Karar alıcılarımız, politika yapıcılarımız bu fırsatı kaçırmazlar diye düşünüyorum.""Dijital kartellerden bahsedilen bir dünyayı yaşıyoruz"Tüm bu kapsamlı gelişmeler ışığında, dijital kartellerden bahsedilen bir dünyanın yaşandığına dikkati çeken Torlak, dijital ekonomilerde yaşananların arka planlarının iyi okunması gibi görevlerinin bulunduğuna işaret etti.Kurul olarak, bu yönde yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Torlak, şu bilgileri verdi:"Geçtiğimiz yıl Google ile ilgili bir soruşturmayı biz de tamamladık. Halihazırda, Google ile ilgili devam eden 3 farklı soruşturmamız var. Geçtiğimiz hafta Alman Rekabet Otoritesi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na rağmen, Facebook 'un kişisel verileri izinsiz kurumsal paylaşımına yönelik, uygulamanın rekabeti bozmayacak şekilde revize edilmesi konusunda önlem aldığını duyurdu.Geçtiğimiz yıllarda Booking ve Yemeksepeti kararlarımız var. Booking ile ilgili bizim kararımızdan çok kısa bir süre sonra, bir ticari olay sebebiyle mahkeme Booking'in Türkiye çıkışlı faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Bu iki karar birbirine çok yakın tarihli olduğu için kamuoyunda, ' Rekabet Kurulu , Booking'e idari para cezası uygulanmasına karar verdi ve aynı zamanda Türkiye çıkışlı faaliyetlerini durdurdu.' şeklinde algılandı ama böyle değil, faaliyetlerin durdurulması tamamen mahkemenin verdiği karardı.""Tek derdimiz ceza uygulamak değil""Tek derdimiz ceza uygulamak değil." diyen Torlak, piyasaların önünü açma, rekabetçiliğin olumsuzluk ortaya çıkmadan yürütülmesi yönünde çabalarının devam ettiğini bildirdi.Torlak, "Temel amacımız, dijital dönüşümün çok hızlı yaşandığı böylesine bir dünyada, böylesine piyasalarda, rekabetin ve tüketici refahının en üst düzeyde korunması. Yapay giriş engellerinin oluşturulmasını önlemek ve yeniliklere yeni fikir ve teknolojilerle yola çıkan genç girişimcilere imkan veren bir piyasa ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmayız arzu ediyoruz. Rekabetin önünü açarak, dijitalleşmenin en önemli yanlarını, yönlerini, dinamizmi ve inovasyonu ülke ekonomimize kazandırabileceğimizi düşünüyoruz. " diye konuştu.