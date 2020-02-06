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Ülkenin afet ve felaketlerden korunması için Antalya'da kurban kesildi

Antalya'da, son günlerde ülkenin değişik bölgelerinde yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler ve ülkenin felaketlerden korunması için kurban kesildi.

06.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:50Ülkenin afet ve felaketlerden korunması için Antalya'da kurban kesildi
'da, son günlerde ülkenin değişik bölgelerinde yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler ve ülkenin felaketlerden korunması için kurban kesildi.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımıyla Antalya Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. 'daki depremde, 'de, Van'daki çığ düşmesinde, İstanbul'daki uçak kazasında yaşamını yitirenler, tüm şehitler ve ülkenin felaketlerden korunması için kurban kesildi.
İl Müftüsü Osman Artan tarafından dua edildi.
Karaloğlu, ülkenin ve vatandaşların her türlü felaketten korunması temennisinde bulundu.
Aktaş ile Karaloğlu, yaşamını yitiren Kore Gazisi Hasan Yarıcı için Uncalı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı. Aktaş ve Karaloğlu, Yarıcı'nın ailesine başsağlığı diledi.

Münir Karaloğlu, Antalya, Elazığ, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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