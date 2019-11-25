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Ülkenin doğusu kışa teslim olurken Aydın'da yazda kalma günler yaşanıyor

Ülkenin doğusu kışa teslim olurken Aydın'da yazda kalma günler yaşanıyorAYDIN - Kuşadası'nda hafta sonu hava sıcaklıklarının 22 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar sahile akın etti.

25.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:09
Ülkenin doğusu kışa teslim olurken 'da yazda kalma günler yaşanıyor
AYDIN - 'nda hafta sonu hava sıcaklıklarının 22 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar sahile akın etti.
Kuşadası'nda Kasım ayının son hafta sonu güneşli havaya bıraktı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 22 dereye kadar yükselince vatandaşlar ve amatör balıkçılar sahile akın etti. Atatürk Bulvarı üzerindeki sahil yolu, cafeler sıcak havanın keyfini çıkaranlarla doldu. Sahilde çocuklarıyla yürüyüş yapan aileler, güneşin tadını çıkardı. Oyun parkları çocuklarla doldu taştı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan'da ise hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düştü.
Gece en düşük hava sıcaklığı Göle ilçesinde eksi 12 derece oldu. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar gibi sokak hayvanları da bu durumdan olumsuz etkilendi.
Çocuklar aç kalan ve soğuktan etkilenen sokak hayvanlarını süt ve yiyecek vererek besliyorlar.
Ülkenin doğusu kışa teslim olurken Aydın'da yazda kalma günler yaşanıyor

Kuşadası, Aydın, Yerel

Kaynak: İHA


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