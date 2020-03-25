Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Ülkenin dört bir yanında Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Üşüyorum' isimli şiiri seslendirildi - Haberler

Ülkenin dört bir yanında Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiiri seslendirildi

Ülkenin dört bir yanında Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiiri seslendirildi Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına, sevenleri vefatının 11. yılında ülkenin dört bir yanından "Üşüyorum" isimli şiirini seslendirdikleri bir video hazırladı.

25.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:19
Ülkenin dört bir yanında Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiiri seslendirildi
SİVAS - Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına, sevenleri vefatının 11. yılında ülkenin dört bir yanından "Üşüyorum" isimli şiirini seslendirdikleri bir video hazırladı.
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarını vefatlarının 11.yılında anma programları, Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Anda Kardeşe Vefa Derneği üyeleri, vefatının yıl dönümünde Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını anmak için, Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiirini seslendirdikleri bir video hazırladı. Videoda ülkenin dört bir yanından katılımcılar şiirden mısralar okudu. Sosyal medyada paylaşılan video yoğun beğeni aldı. Ülkenin dört bir yanında Muhsin Yazıcıoğlu’nun ’Üşüyorum’ isimli şiiri seslendirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Yerel

Haberin Videosu :

Ülkenin dört bir yanında Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiiri seslendirildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

19:52: İki katlı ev küle döndü - Haberler 19:52: Yardım bahanesiyle korona virüs dolandırıcıları türedi - Haberler 19:52: Koca: "Hiçbir test ücret karşılığı yapılsın istemiyoruz. - Haberler 19:50: Çorlu'nun köyleri belgesel oluyor - Haberler 19:49: Elazığ polisi, evden çıkamayanlar için alışverişte - Haberler 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler