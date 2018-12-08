Ülkenin En Büyük Engelli Yatılı Bakım Merkezi Açıldı

2011 yılında Bursa Fethiye Mahallesi'nde, 2015 yılında da İnegöl'de yatılı bakım merkezi açan Özel Mimar Sinan Bakım Merkezi, hizmet zincirine Kestel'deki 288 yatak kapasiteli yeni merkezini de ekledi. 96 zihinsel, 96 bedensel ve 96 da ruhsal engelli olmak üzere 3 engelli grubuna hizmet verecek olan tesiste, 150 personel görev yapacak.

Özel Mimar Sinan Bakım Merkezi'nin açılış törenine, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Hayatımın en güzel çentiğini atıyorum"

Açılış töreninde konuşan Özel Mimar Sinan Bakım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Musa Törün, "Bu yaptığımızın birçok hizmetten çok farklı bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Biz burada 288 yataklı bir engelli hastanesi oluşturduk. Kimsesiz engelli kardeşlerimize hizmet ederek onları dualarını almak istiyoruz. Biz onların tabaklarına bir lokma da olsa ekmek bandırıp yemeye çalışıyoruz. Ben hayatımın en güzel çentiğini atıyorum. 11.201 m2 arsa alanına kurulan tesisimiz, 10.000 m2 kapalı alana sahiptir. Sinema ve tiyatro salonu, el işleri faaliyetlerinin yapılacağı atölyeler, çok amaçlı etkinlik salonları ile futbol, voleybol sahalarımız da bulunmaktadır. Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Kestel pek çok ilki birlikte yaşıyor"

Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ise "Burası Kestel'in özel bir bölgesi. Bursa'mızın doğusunda önemli bir merkez bu bölge. Şehrin batısında ne varsa doğusunda da o olacak demiştik. Daha sonra sloganlarımızı değiştirmiş ve şehrin Batısı doğusundan örnek alacak dedik. Bugün de açılışını yaptığımız tesis çok örnek bir tesis. Kestel pek çok ilki birlikte yaşıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş de Bursa'nın yoksuluna ve engellisine sahip çıkacak kadar kadim ve önemli bir şehir olduğunu belirtirken böyle önemli bir hizmeti Bursa'ya kazandıranlara teşekkürlerini iletti.

"Engellilerin hayatını kolaylaştıran örnekler çoğalıyor"

"Dezavantajlı gruplara yönelik saygı ve sevgi gelişmişliğin göstergesidir" diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız da "Ülkemiz engellilere hizmet anlamında ciddi mesafeler kaydetmiştir. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran örnekler, tesisler günden güne çoğalıyor. Amacımız onların hayatlarını kolaylaştırmak ve engelli kardeşlerimize daha iyi bir yaşam sunmaktır. Bu merkezin fikriyatından fiiliyatına kadar emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Medeniyetler engellisine sahip çıktığı kadar büyüktür"

Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ise şunları söyledi: "Bir medeniyet engellisine ve yaşlısına ne kadar sahip çıkarsa o kadar büyük olur. Bu noktada devletimiz sağ olsun çok ciddi çalışmalar yapıyor. Buna katkı olarak böyle kurumlarımız da Bursa'da çok önemli bir fonksiyon icra edecektir. İnşallah medeniyetimizin kalkınmasında bir rol oynayacaktır. Bu güzel tesis, ismi ile müsemma güzel bir mimariye de sahip. Katkısı olanlara teşekkür ediyoruz."

"AK Parti engellilere her zaman pozitif ayrımcılık yaptı"

AK Parti hükümetlerinin 2002 yılından bu yana engellilere pozitif ayrımcılık yaptığını ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de şöyle konuştu: "AK Parti hükümetlerinin 2002 yılından beri yapılan çalışmalarla engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık kapsamında çeşitli kanun düzenlemeleri gerçekleştirmiştir. Bu düzenlemeler kanuni safhada olduğu kadar bizlerin yüreğimizde de yer etti. Bu tesisimizle ilimize ve ilçemize güzel bir tesis kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tesisin yapılmasında emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından yapılan dua ile birlikte törene katılan protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi ve tesis hep birlikte gezildi.