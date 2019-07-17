'Ülkenin geleceği için mühendislik bölümünü seçin'

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2019 Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Gençler, şimdi tercihlerini yaparak geleceklerini belirleyecek mesleklerini seçecek. Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Burak Özgen, meslek seçimi yapacak üniversite adayı gençlere, elektrik-elektronik mühendisliği bölümü hakkında bilgiler verdi ve önerilerde bulundu.

Tercih yapacak adayın doğru ve sağlıklı bir seçim yapılabilmesi için kendisinden neler istendiği ve bunları elde edebilmek adına ne gibi olanaklara sahip olduğunu bilmesi gerektiğini belirten Özgen, "Sonrasında ise her seçeneğin öğrencinin istek ve koşullarına ne derece uygun olduğu değerlendirilmelidir. Bu çalışmayı dikkatli bir şekilde yapanlar meslek, aile ve sosyal hayatlarında çok daha mutlu ve üretken, yapamayanlar ise mutsuz olacaklardır. O zaman sloganımız şu olmalı: Doğru Meslek Sağlam Gelecek" dedi.

MESLEK SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

Özgen, meslek seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken hususları da şöyle sıraladı:

"Üniversiteler arası yurtdışı öğrenci değişim olanaklarının olduğu bölümler dikkate alınmalı, üniversitelerin yabancı dil öğretiminin olduğu bölümlerin önceliği olmalı, 'Gelecekte hangi meslekler geçerli olacaktır?' konusunda araştırma yapılmalı. Öğrenci, kişilik ve yeteneklerini gözlemlemeli ve tespit etmeli, ilgi duyulan ve yapmaktan keyif alınan çalışmalar önemsenmeli, meslekler hakkında araştırma yapılıp bilgi toplanmalı."

Mühendislik mesleği ile ilgili de bilgiler veren Burak Özgen, şunları söyledi:

"Mühendislik, matematik ve fen bilimleri alanlarında, ders çalışma, deney yapma ve uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak, doğanın maddeleri ve kuvvetlerini insanoğlu yararına sunmak üzere ekonomik olan yöntemler geliştiren meslektir. Gelişmiş ülkeler insanların refah ve mutluluğunda yeni teknolojiler geliştirmenin bilinci ile gençleri mühendislik eğitimine yönlendirici uygulamalar hayata geçirmektedirler. Bu meslekleri seçmeleri için gençler bilinçlendirilip teşvik edilmektedir. Ülkemizde ise maalesef durum bambaşkadır. Teknoloji geliştirme yerine dışarıdan satın alma kolaycılığı yapıldığı için mühendisliğin değeri toplumda yaygın bir yer bulamamıştır. Son yıllarda çok fazla üniversitede mühendislik bölümleri açılmıştır. Bu okulların akademik kadroları, laboratuvar, derslik, kütüphane, yurt olanakları sınırlıdır. Diğer yandan, üniversiteler ülke endüstrisinin problemlerini çözmeye odaklı olmayıp, yurtdışındaki akademik gelişmeleri takip etmektedirler. Sonuç olarak; mühendis adaylarının iyi eğitim aldıklarını söylemek çok güçtür. Mezun olan gençler çalışma hayatına hazır değildir.

Tüm zorluklara rağmen ülkemizin bağımsızlığı, refahı, bireylerin mutluluğu ve insanlık ailesinin onurlu bir üyesi olmak için yaratıcı, özgür düşünen, tutkulu gençlerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerini seçmelerini bekliyoruz."