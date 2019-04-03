Ülkenin İç Gündemini Normalleştirmemiz Gerekiyor"

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Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye'nin içeride ve dışarıda sorunlarını asgariye indirmesi, iç sorunlarını büyük ölçüde uzlaşma ve diyalogla çözmesi önem arz ediyor. Daha keskin ve gergin bir iç politika yerine daha uzlaşmaya dönük, iktidarı ve muhalefetiyle birbirimizi anlamaya yönelik adımlarla ülkenin iç gündemini normalleştirmemiz gerekiyor." dedi.Arslan, Hizmet-İş Sendikası'nın Emek Konukevi'nde düzenlenen Başkanlar Kurulunun basına açık bölümünde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Seçimlere katılımın yüzde 84 düzeyinde olduğuna dikkati çeken Arslan, bu oranın birçok ülkeye göre rekor sayılabileceğini söyledi.Seçmenin oylarıyla önemli mesajlar verdiğini ifade eden Arslan, "Milletimizin sağduyusuna, basiretine, ortaya koyduğu performansa teşekkür etmek gerekiyor. Tabii ki herkesin arzu ettiği bir sonuç çıkmadı. Kaybedenler oldu, kazananlar oldu. Ancak kaybedenler nedenleri başkasında aramamalı. 'Acaba biz nerede eksik yaptık, biz nerede hata yaptık, vatandaşı nerede dinlemedik, vatandaş niye bize oy vermedi' sorularını siyasiler, adaylar kendilerine sormalılar. 'Vatandaş yanlış yaptı' gibi suçlamalardan kaçınmak gerek." değerlendirmesinde bulundu.Seçim akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları ülke demokrasisi açısından değerli bulduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:"Bazı büyükşehir belediyelerini 25 yıl sonra kaybetmiş olmanın bir gerginliği, kırgınlığı ve kızgınlığını asla hissetmedik. Cumhurbaşkanımız, konuşmasında 'Milletimizi değil kendimizi sorgulayacağız. 4,5 yıl seçimsiz dönemde gündemimize döneceğiz. Başta ekonomi olmak üzere yapacağımız önemli işler var' dedi. Bu Cumhurbaşkanımızın, demokrasilerde olması gereken güzel bir tutumuydu, tavrıydı. Sayın Cumhurbaşkanının bu tutumu herkesi etkilemiştir."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimle ilgili "Bu bir zafer değil, bu bir başarıdır." açıklamasını da anımsatan Arslan, bu ve benzer yöndeki açıklamaların gerginliği önleyen olumlu açıklamalar olduğunu vurguladı.Arslan, seçim kurullarındaki itirazların sonuçlanmasının ardından Türkiye'nin kendi gündemine dönmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizin en önemli gündemi terör ve ekonomidir." ifadesini kullandı."Türkiye artık kendi normal gündemini takip etmeli"Arslan, "Türkiye'nin içeride ve dışarıda sorunlarını asgariye indirmesi, iç sorunlarını büyük ölçüde uzlaşma ve diyalogla çözmesi önem arz ediyor. Daha keskin ve gergin bir iç politika yerine daha uzlaşmaya dönük, iktidarı ve muhalefetiyle birbirimizi anlamaya yönelik adımlarla ülkenin iç gündemini normalleştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.Mahmut Arslan, şunları kaydetti:"Seçimler bitti, Türkiye artık kendi normal gündemini takip etmeli. Türkiye, dışarıda olup bitenleri doğru okumalı, AB ile olan ilişkilerimizi normalleştirme konusunda yeni çabalara ve yeni adımlara ihtiyaç var. İhracatımızın yüzde 50'den fazlasını, ithalatımızın önemli bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz AB ile Türkiye mutlaka ve mutlaka ilişkilerini en azından kendi adına yapılması gerekenleri yaparak normalleştirmeye çalışmalı.ABD'nin ülkemizin bağımsızlığına, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik yaptığı her türlü açıklamaya karşı en şiddetli şekilde tavır koymak gerekiyor. Bunun karşılıksız kalmayacağının ifade edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu ülkeyle olan ilişikilerini de diplomatik bir seviyede normalleştirme konusunda da çabalarımızı sürdürmeliyiz."