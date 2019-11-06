Ülker Bisküvi'nin 3. çeyrek satışları yüzde 31.7 yükseldi

Ülker Bisküvi'nin satışları, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31.7 artışla yaklaşık 1.9 milyar liraya yükseldi.

Ülker Bisküvi'den yapılan açıklamaya göre şirketin, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 2019 yılı üçüncü çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 33.7 artışla 314.6 milyon liraya ve ihracat ve yurtdışı operasyonlarının toplam 9 aylık FAVÖK'teki payı yüzde 46.8'e çıktı.

Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, "Türkiye'deki verimlilik çalışmalarımız maliyet avantajı sağlarken, ülkemizi üretim ve ihracat üssü haline getirdik. Yeni ürünlerimiz ve ürün sinerjileriyle büyümeyi destekliyoruz. Ar-Ge'ye ve inovasyona yaptığımız yatırımlar da büyümemize katkı sağlıyor. Kurulduğumuz günden bu yana israfsız ve verimli üretim prensibiyle çalışırken bunun enflasyonla mücadelede en kalıcı ve etkili yöntem olduğu bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

Tütüncü, finansal ilerlemenin yanı sıra Ülker Bisküvi'nin 2015 yılında BİST Sürdürülebilirlik endeksinde ilk gıda şirketi olarak yer almaya başladığını ve bugüne kadar da endeksteki yerini korumaya devam ettiğini ifade ederken sürdürülebilirliğin, gelecek yıllarda işlerin devam ettirilmesinde temel bir nokta olduğunu söyledi.

Yatırımcıların dünya borsalarında, sorumlu kaynak yönetimi, üretim ve ticaret yapan şirketlerin hisselerini seçtiklerini vurgulayan Tütüncü, "Tüketiciler, kaynakları yarını düşünerek kullanan üreticilerin ürün ve markalarına öncelik tanıyor. Özellikle genç yetenekler dünyaya karşı sorumlu iş stratejisi olan şirketlerde çalışmayı tercih ediyor.Bunları da dikkate alarak sürdürülebilirliğe yatırım yaparken; beşeri sermaye, marka ve itibar değeri, inovasyon gücü gibi alanlardan oluşan gayri maddi varlıklarımızı en üst değerde yöneterek finansal piyasalarda kurumsal yatırımcılarımıza ve hissedarlarımıza maksimum değer üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. (Fotoğraflı)

- İstanbul