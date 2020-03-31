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Ülker Bisküvi'nin G New Inc'deki payı arttı

Ülker Bisküvi Sanayi'nin G New Inc'deki ortaklık payı yüzde 12,20'den yüzde 18,35'e çıktı.

31.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:12
Ülker Bisküvi'nin G New Inc'deki payı arttı
Ülker Bisküvi Sanayi'nin G New Inc'deki ortaklık payı yüzde 12,20'den yüzde 18,35'e çıktı.
Ülker Bisküvi Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 2 Temmuz 2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında ortağı G. New Inc.'e 60 milyon dolara kadar sermaye avansı gönderilmesine karar verildiğinin kamuoyu ile paylaşıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, "G New Inc.'de 819 milyon 674 bin 608 dolar tutarında sermaye artışı 31 Mart 2020'de gerçekleştirilmiş olup, şirketimiz 59 milyon 74 bin 700 dolar ile bu artışa katılmıştır. Sermaye artışı sonrasında şirketimizin G New Inc'deki etkin ortaklık payı oranı yüzde 12,20'den yüzde 18,35'e çıkmıştır." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kamuyu Aydınlatma Platformu, Ülker Bisküvi, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Ülker Bisküvi'nin G New Inc'deki payı arttı - Ekonomi

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