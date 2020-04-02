Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ülker Bisküvi, uluslararası bankalarla yaklaşık 455 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı

Ülker Bisküvi, toplam 7 uluslararası banka ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) katılımıyla 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli toplam 455 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

02.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:12
Ülker Bisküvi, uluslararası bankalarla yaklaşık 455 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı
Ülker Bisküvi, toplam 7 uluslararası banka ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) katılımıyla 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli toplam 455 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.
Ülker Bisküvi'den yapılan açıklamaya göre, kredi anlaşmasında, Bank of America global koordinatör ve yetkilendirilmiş lider eş düzenleyici, Coöperatieve Rabo Bank UA ile Emirates NBD Bank Capital Limited de yetkilendirilmiş lider eş düzenleyici olarak yer aldı.
Toplam 455 milyon dolarlık kredi sözleşmesi, 110 milyon dolar ve 244 milyon avroluk sendikasyon dilimlerinden ve EBRD'yle yapılan 75 milyon avroluk kredi anlaşmasından oluşuyor.
Ülker Bisküvi, imzaladığı bu iki kredi anlaşmasıyla sağladığı yaklaşık 455 milyon dolar ile nisan ayı içerisinde vadesi dolacak 375 milyon dolarlık sendikasyon kredisini kapatmayı, kalan kısmını ise stratejik yatırım projelerinde kullanmayı planlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Bisküvi Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, dünya ve Türkiye'nin hassas ve zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Ülker Bisküvi olarak sağlam bilançomuzla faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki güçlü konumumuzu sürdürürken, bu dönemde de ülkemiz ve halkımız için aralıksız üretmeye devam ediyoruz. Dünyadaki zorlu ekonomik şartlara rağmen şirketimizin uluslararası bankaların katılımıyla uzun vadeli finansman sağlaması her zamankinden daha da fazla önem taşıyor. Bu anlaşmalar, uluslararası bankaların ülkemize ve şirketimize güveninin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Ülker Bisküvi Mali İşler Direktörü (CFO) Cenker Uçan ise 250 milyon dolarlık finansman hedefiyle yola çıktıklarını, yaklaşık 2 katı taleple toplam 455 milyon dolara ulaşmalarının büyük bir başarı olduğunu aktardı.
Yaptıkları iki kredi anlaşmasının 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli olduğunu vurgulayan Uçan, "Global piyasaların içinde bulunduğu bu hassas dönemde bize güvenen uluslararası bankalara teşekkür ederiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ülker Bisküvi, Banka, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ülker Bisküvi, uluslararası bankalarla yaklaşık 455 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Meteoroloji’den sağanak uyarısı! Sel ve su baskını riski var Haberler
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Sel ve su baskını riski var
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu Haberler
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran’da belli olacak Haberler
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor Haberler
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler Haberler
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri değişti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı Haberler
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:00: "Koronalı mektup gönderen öldürmeye teşebbüsten yargılanabilir" - Haber 12:00: Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı - Haber 12:00: "Evdekal" ve 'corona', marka başvurularına yansıdı - Haber 12:00: İl sağlık müdürünün testleri negatif çıktı - Haber 12:00: Başkentteki sebze pazarında "Kovid-19 talimatları" uygulanmaya başlandı - Haber 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:38: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek - Haber 10:36: İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber