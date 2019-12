Ülker'den Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere bin 200 koli gıda desteği

Deniz Feneri Başkanı Mehmet Cengiz'in kış şartlarına artan ihtiyaca dikkat çekerek, iş dünyasını yardıma çağırmasının ardından harekete geçen Ülker, "Mutlu Et Mutlu Ol" günü vesilesiyle Suriye 'nin Azez bölgesi, Harameyn ve Ehli Şam kamplarında ihtiyaç sahibi ailelere bin 200 koli gıda desteği sağladı.Deniz Feneri Başkanı Mehmet Cengiz, kış şartlarına artan ihtiyaca dikkat çekerek, iş dünyasını yardım çağrısında bulundu. Çağrının ardından Ülker tarafından başlatılan Mutlu Et Mutlu Ol günü vesilesiyle Suriye'nin Azez bölgesi, Harameyn ve Ehli Şam kamplarında ihtiyaç sahibi ailelere bin 200 koli gıda dağıtıldı. Ülker grubunun desteği ve Deniz Feneri aracılığıyla bugüne kadar 600 bin koli gıda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi."Milyonlarca mültecinin en temel insani ihtiyaçlarını hep beraber karşıladık"Yapılan yardımların insanlık onurunu korumanın yanı sıra, Türkiye'nin güvenliği için de ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Deniz Feneri Genel Başkanı Mehmet Cengiz, "Milyonlarca mültecinin en temel insani ihtiyaçlarını hep beraber karşıladık. Yapılan yardımlarla insanların yüzünü güldürdük. Bunun son örneğini derneğimize gıda bağış yaparak kadınları ve çocukları mutlu eden Ülker ailesi oldu. Sağ olsun Murat Ülker, diğer pek çok sivil toplum kurumuna destek olduğu gibi; yıllardır 2 bin yetime 12 ay boyunca 100 lira harçlık veriyor. Bugüne kadar da derneğimiz aracılığıyla 600 bin koli gıdayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu defa da Ülker'in Mutlu Et Mutlu Ol günü vesilesiyle Suriye'nin Azez bölgesi, Harameyn ve Ehli Şam kamplarında ihtiyaç sahibi ailelere bin 200 koli gıdayı onlar adına dağıttık" dedi. - İSTANBUL