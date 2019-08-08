Ülker ikinci çeyrekte cirosunu yüzde 38.7 artırdı

Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada 2019 yılı ikinci çeyrek cirosunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38.7 artışla 1.8 milyar liraya yükseldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, şirketin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 2019 yılı ikinci çeyreğinde 318.6 milyon lira olurken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 59 arttığı belirtildi.

Ülker'in Türkiye operasyonlarının yüzde 27.6, ihracat ve yurtdışı operasyonlarının yüzde 61.1 büyüdüğünün açıklandığı duyuruda, şirketin ikinci çeyrekte 275 milyon lira faaliyet karı, 319 milyon lira FAVÖK elde ettiği belirtildi. Şirketin konsolide FAVÖK marjı yüzde 17.5 oldu.

Ülker'in açıklamasında ayrıca, ihracat ve yurtdışı operasyonların ciro içindeki payı 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 33.2 iken 2019'un aynı döneminde yüzde 38.5'e ulaştığı ve FAVÖK içindeki payın 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 5.4 puan artarak yüzde 45.6'ya yükseldiği belirtildi.

Gıda sektörünün Türkiye'nin ekonomisi ve özellikle de ihracatı için çok önemli olduğuna, vurgu yapan Ülker CEO'su Mehmet Tütüncü, "Gıda ihracatının topluma yansıması diğer sektörlere göre daha fazla oluyor. Sektöre girdinin ağırlıklı Türkiye'den olması bunda önemli bir etken ve bu da sektörün ülkeye katma değerini yükseltiyor. Ülker Bisküvi olarak 2018 yılını 5.9 milyar lira ciroyla kapattık, net satışlarımızın yüzde 55.8'ini, çoğunluğunu çiftçilerimizin oluşturduğu üreticilere aktardık. 2019 yılında da ülkemize değer katarak büyümeye devam ediyoruz" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA