Ülker Stadı dezenfekte edildi
Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
19.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:10
Fenerbahçe 'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Stattaki yedek kulübeleri, soyunma odaları, hakem odaları, merdivenler, basın tribünü, basın mensuplarının bulunduğu iç mekanlar, protokol tribünü, basın toplantı odası, röportaj alanları, basın mensuplarının ekipmanlarının koyulduğu oda, futbolcu yakınlarının beklediği odalar, tuvaletler ve koridorlarda ilaçlama yapıldı.
Stattaki yedek kulübeleri, soyunma odaları, hakem odaları, merdivenler, basın tribünü, basın mensuplarının bulunduğu iç mekanlar, protokol tribünü, basın toplantı odası, röportaj alanları, basın mensuplarının ekipmanlarının koyulduğu oda, futbolcu yakınlarının beklediği odalar, tuvaletler ve koridorlarda ilaçlama yapıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor