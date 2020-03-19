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Ülker Stadyumu'nda korona virüse karşı dezenfekte çalışması

- Ülker Stadyumu'nda korona virüse karşı dezenfekte çalışması Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumu'nda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

19.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:05
- Ülker Stadyumu'nda korona virüse karşı dezenfekte çalışması
İSTANBUL - Kadıköy 'de bulunan Ülker Stadyumu'nda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Stadyumdaki protokol tribünü, basın tribünü, anons odaları ve lobiler gibi alanlar ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Dünya çapında etkisini gösteren korona virüse karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor. Korona virüse karşı çalışmalar kapsamında Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumu da yarın oynanması planlanan Fenerbahçe - Kayserispor maçı öncesi dezenfekte edildi. Özel kıyafetli temizlik ekipleri, stadyumda bulunan basın tribünü, anons odaları, protokol tribünü, lobiler, yedek kulübeleri, koridorlar, hakem odaları, soyunma odaları, basın odası gibi iç mekanları ilaçlayarak dezenfekte çalışmaları yürüttü. Temizlik çalışmaları, 2'şer kişiden oluşan 2 ekip tarafından yürütüldü. Ülker Stadyumu’nda korona virüse karşı dezenfekte çalışması

Kaynak: İHA

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Ülker Stadyumu'nda korona virüse karşı dezenfekte çalışması
Etiketler : Kadıköy, Spor

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