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Ülker Stadyumunda korona virüse karşı dezenfekte çalışması

Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumunda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

19.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:48
Ülker Stadyumunda korona virüse karşı dezenfekte çalışması
Kadıköy 'de bulunan Ülker Stadyumunda korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Stadyumdaki protokol tribünü, anons odaları ve lobiler gibi alanlar ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Dünya çapında etkisini gösteren korona virüse karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor. Korona virüse karşı çalışmalar kapsamında Kadıköy'de bulunan Ülker Stadyumu da dezenfekte edildi. Özel kıyafetli temizlik ekipleri, stadyumda bulunan basın tribünü, anons odaları, protokol tribünü, lobiler, yedek kulübeleri, koridorlar, hakem odaları, soyunma odaları, basın odası gibi iç mekanları ilaçlayarak dezenfekte çalışmaları yürüttü. Temizlik çalışmaları, 2'şer kişiden oluşan 2 ekip tarafından yürütüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Kadıköy, Güncel

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