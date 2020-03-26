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Ülkesi Irak'tan dönen kişi 'koronavirüs' paniği yaşattı

ANKARA'da, 2 ay önce Irak'tan gelen Irak uyruklu bir kişi, 'koronavirüs' paniğine neden oldu.

26.03.2020 21:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:35
Ülkesi Irak'tan dönen kişi 'koronavirüs' paniği yaşattı

ANKARA'da, 2 ay önce Irak 'tan gelen Irak uyruklu bir kişi, 'koronavirüs' paniğine neden oldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen bir kişi, Laleli Sokak üzerinde oturan Irak uyruklu bir kişinin, 2 ay önce ülkeye giriş yaptığını, koronavirüs salgını taşıyabileceği şüphesini polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alarak, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek Irak uyruklu kişinin evine çıktı. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Iraklının sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Keçiören, Kalaba, Irak, Güncel

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