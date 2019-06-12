Ülkesinde gündem oldu! Muslera'dan şok tepki: Ne yapıyorsun sıska

Uruguay Milli Takımı'nın Copa America kadrosunda yer alan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, antrenman sırasında oldukça tartışılan bir hareketin altına imza attı.

Fernando Muslera, idman sırasında yanında bulunan telefonu çalınca, bir anda çalışmaya ara verdi. Telefonunu açan Muslera, arayan kişiyle konuşmaya başladı. Bu sırada saha kenarında bulunan bir kişi, Fernano Muslera'nın o anlarını videoya çekti.

"NE YAPIYORSUN SISKA? BENİ ÇEKEMEZSİN"

Telefonla konuştuğu sırada videoya çekildiği fark eden Muslera, kenardaki kişiye tepki gösterdi. Muslera, "Ne yapıyorsun sıska? Sen, beni çekemezsin! Beni çekemezsin!" diye bağrındı. kenarda kişi ise "Üzgünüm, telefonla konuşuyordun" diyerek Muslera'ya yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ

Fernando Muslera'nın bu hareketi, Uruguaylılar tarfından sosyal medyada eleştiri topladı. Uruguaylı gazeteci Sebas Giovanelli, "Muslera'nın bir açıklaması olabilir ama idmanda telefon kullanması kabul edilebilir bir durum değil." yorumunu yaptı.

Uruguay Futbol Federasyonu, konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Muslera'nın "nomofobia" yani cep telefonunun yanında bulunmama korkusuna sahip olabileceği öne sürüldü.