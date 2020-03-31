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Ülkesine dönemeyen Çinli turist Kovid-19 tedbirleri sebebiyle gözetim altına alındı

Kars'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri (Kovid-19) çerçevesinde bir hastanede gözetim altına alınan ve hastalık belirtisi göstermeyen Çinli bir turist, 14 gün izole edilmesi amacıyla Erzurum'a gönderildi.

31.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:45
Kars 'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri (Kovid-19) çerçevesinde bir hastanede gözetim altına alınan ve hastalık belirtisi göstermeyen Çinli bir turist, 14 gün izole edilmesi amacıyla Erzurum 'a gönderildi.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgını öncesi gezmek amacıyla Kars'a geldiği belirtilen ismi açıklanmayan Çinli bir erkek turist, salgının ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de ülkesine uçuşlar durdurulunca Çin'e dönemedi.
Kentteki bir otelde konaklayan bu kişinin durumu görevlilerce polise bildirildi.
Otele gelen polis ekipleri ile özel kıyafetli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis görevlileri de hastalık ihtimaline karşın maske takıp gerekli önlemleri alarak turisti bir ambulansa aldı.
Turist daha sonra götürüldüğü Kars Harakani Devlet Hastanesinde bir süre gözetim altında tutulup test yapılması amacıyla numuneler alınarak, gerekli kontrolleri yapıldı.
Hastalık belirtisi göstermediği öğrenilen turist ardından ambulans ile Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Söz konusu turistin burada 14 gün süreyle izole edilip sağlık durumunun takip edileceği öğrenildi.
Bu kişinin otelden alınıp hastaneye taşınması sürecinde polis ekipleri de tedbir amacıyla vatandaşları yanına yaklaştırmadı.
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Ülkesine dönemeyen Çinli turist Kovid-19 tedbirleri sebebiyle gözetim altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Erzurum, turist, Kars, Güncel

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Ülkesine dönemeyen Çinli turist Kovid-19 tedbirleri sebebiyle gözetim altına alındı
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