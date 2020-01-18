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Ülkeye kaçak girişleri organize ettiği belirlenen Türk vatandaşı tutuklandı

Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşları için Avrupa ülkelerine kaçak giriş-çıkışları organize ettiği belirlenen 1 Türk vatandaşının tutuklandığı bildirildi.

18.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:10Ülkeye kaçak girişleri organize ettiği belirlenen Türk vatandaşı tutuklandı
Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşları için Avrupa ülkelerine kaçak giriş-çıkışları organize ettiği belirlenen 1 Türk vatandaşının tutuklandığı bildirildi.
Ukrayna'da geçtiğimiz 7 Ocak'ta Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 6 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarından birinin organizatör olduğu gerekçesiyle "devlet sınırlarını yasa dışı yollarla ihlal etmek" ve "göçmen geçişlerini organize etmek" suçlarından tutuklandığı ifade edildi.
Öte yandan, şahsın 5 ile 7 yıl arası hapis cezası ile yargılanacağı bildirildi.
(İHA)

Ukrayna, Güncel

Kaynak: İHA

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