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Ülkü Eyüpoğulları hemşerileriyle buluşacak

Erzurumlu ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Ülkü Eyüpoğulları, Geleneksel Tortum Şenliklerinde hemşerileriyle buluşacak.

24.07.2019 10:23 Ülkü Eyüpoğulları hemşerileriyle buluşacak
Erzurumlu ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Ülkü Eyüpoğulları, Geleneksel Tortum Şenliklerinde hemşerileriyle buluşacak.

Milli Mücadelenin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında organize edilen programa çok sayıda ünlü sanatçı katılacak.

Tortum Meydanında düzenlenecek olan etkinliklerde Tortumlu sanatçı Ülkü Eyüpoğulları da 27 Temmuz Cumartesi günü Tortum Meydanında sahne alacak.

Daha önce çektiği Erzurumlu klibinde Erzurum'un adeta belgeselini yapan ünlü sanatçı büyük beğeni ve takdir toplamıştı.

Tortumlu olarak ilk kez hemşehrileri ile bir araya geleceği için çok mutlu olduğunu söyleyen THM sanatçısı Ülkü Eyüpoğulları, "Bütün hemşerilerimi türkü severleri konserime davet ediyorum. Böyle bir etkinlikle sahne almak benim için büyük onur. Yoğun programlarımıza rağmen konu Erzurum ve Tortum olunca burada olmak istedim. Festivalin başarılı geçmesini diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Tortum, Magazin

Kaynak: İHA

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