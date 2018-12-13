Ülkü Motorsport'tan 2019 İçin Moral Günü!

Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Ülkü Motorsport Kaptanı Ümit Ülkü "Sporcularımız ve değerli dostlarımızla iki günlük boyunca birarada olduk. İlk gün yeni merkezimizi ziyaret eden sporcularımız ile akşam yemeği sonrasında 2018 yarış sezonunu değerlendirdik ve 2019 yarış sezonu için planlarımızı konuşarak verimli bir sohbet gerçekleştirdik" dedi.

Ertesi gün Ülkü Park Yarış Pisti'nde yapılacak olan Slalom Organizasyonu ise hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Ümit Ültkü, " Organizasyonumuz ertelense de biz dostlarımızla ve sporcularımızla bir arada olmanın tadını çıkardık. Bu güzeliki gün için tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve en kısa zamanda tekrarlanmasını diliyoruz" diye konuştu.