Ülkü Ocağından Barınağa Mama Yardımı

Lüleburgaz
Ülkü Ocağı üyeleri, Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına mama yardımında bulundu.
Ülkü Ocağı Başkanı Ahmet Beyazgül ve beraberindeki üyeler, Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Barınağını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Barınağa mama bağışında bulunan ocak üyeleri, barınaktaki hayvanlarla da ilgilendi.
Beyazgül, ziyarette yaptığı konuşmada, sokak hayvanlarına önem verdiklerini söyledi.
Herkesin sokak hayvanlarına yardım etmesi gerektiğini ifade eden Beyazgül, hayvanların da yaşama hakkını olduğunu belirtti.
Lüleburgaz