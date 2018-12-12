Ülkü Ocakları Alaşehir İlçe Başkanlığı'ndan Anlamlı Turnuva

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:59



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:59

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ülkü Ocakları Alaşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu halı saha futbol turnuvası sona erdi.Ülkü Ocakları Alaşehir İlçe Başkanlığı'nın 'Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme' sloganıyla düzenlemiş olduğu ve on takımın mücadele ettiği Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Dostluk Turnuvası'nın şampiyonu Umut Seç Oto olurken, ikincisi Enerjeo oldu. Takımların galibiyet kupalarını Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak taktim etti.Turnuvaya katılan ve destek veren herkese teşekkür eden Başkan Ali Uçak, "Şehidimizin adını yaşatan Ülkü Ocaklarımız anlamlı bir turnuvaya imza atmıştır. Gençlerimizi hem spora teşvik etmek hem de ahde vefayı gençlerimize aşılamak adına düzenlenen turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen başta Ülkü Ocakları İlçe Başkanımız Uğur Güzel ve ilçe yönetimine teşekkür eder, tüm takımlarımızı tebrik ederim. İnanıyoruz ki en iyi fikirler en temiz bedende olur. Bu nedenle asil kanımızı sporla tazeliyor ve tüm gençlerimizi spora davet ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA