27.06.2019 14:28
Haberler » Güncel » Haber

Ülkü Ocakları Başkanı Abayoğlu, Belediye Başkanı Çatal'ı ziyaret etti

Ülkü Ocakları Başkanı Abayoğlu, Belediye Başkanı Çatal

Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Abayoğlu ve Taşköprü Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Reçber, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Abayoğlu ve Taşköprü Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Reçber, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal 'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Abayoğlu ve yönetimi ile Taşköprü Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Reçber'e teşekkürlerini sundu. Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Abayoğlu ise, Belediye Başkanı Çatal'a saat hediye ederek, görevinde başarılar diledi. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
abdullah çatal , taşköprü , kastamonu , ülkü ocakları , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:26 Başkan Yıldırım, Rektör Turgut ile bir araya geldi
16:26 Mimarsinan OSB'ye Meslek Yüksekokulu için Kollar Sıvandı
16:25 LGS birincisine çeyrek altın
16:25 ŞANLIURFA NESLİ TÜKENME TEHDİDİ ALTINDAKİ CEYLANLAR, KORUMAYA ALINARAK KURTARILDI
16:25 İSTANBUL- SİLİVRİ'DE HASTANENİN YANINDAKİ TARLADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
16:25 Bakan Akar, NATO'da Savunma Bakanları aile fotoğrafına katıldı
16:25 "Yabancıların İstihdama Erişim İmkanları" Konferansı